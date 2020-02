Le cul énorme de la princesse Zelda devient viral

Il y a deux ans, il est devenu viral Bowsette, une version maléfique de la princesse Peach (en fait, Bowser s’est transformée en princesse) qui a révolutionné Internet, faisant du personnage non officiel un favori des fans de Nintendo et, comme prévu , remplissant le réseau de designs de fans de cette version sombre de Peach. Bien sûr, de nombreux fan arts se sont concentrés sur la mise en évidence d’une des qualités les plus notoires de Bowsette: ses seins énormes.

Après un certain temps sans phénomène similaire, un autre personnage de Nintendo est devenu viral et, comme Bowsette, il remplit Internet de dessins risqués. De qui parle-t-on? ni plus ni moins de Princesse Zelda, Cela a attiré l’attention de tout le monde pour son énorme cul … oui, quelqu’un a découvert que la princesse a un gros cul

Comment le cul de la princesse Zelda est-il devenu viral? Tout a commencé lorsque l’utilisateur de Twitter Masonomace a découvert qu’en examinant les séquences image par image de la hitbox (la technique de programmation utilisée dans les jeux vidéo pour la détection des collisions) de Zelda dans Super Smash Bros.Ultimate, il était possible de voir ce que suivant:

Si Facebook malveillant ne vous laisse pas voir le tweet, voici l’image:

Le tweet de Masonomace est devenu viral et il a créé une longue conversation sur Twitter, dans laquelle le sujet à discuter était la taille des fesses de Zelda, comparant ses fesses à celles d’autres personnages féminins de Super Smash Bros.

Comme nous nous y attendions, les fans sont devenus fous de la découverte, qui montre le derrier choquant de Zelda. De même, Internet regorge de dessins qui mettent en valeur le grand «secret» de la princesse, bien qu’ils surdimensionnent le dos controversé du personnage, certains grotesque.

Il semble que cela ne fait que commencer, et dans les prochains jours, Internet sera rempli de nouveaux dessins des fesses de Zelda.

.