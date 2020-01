Le CW Superhero One, pas le Disney + One – / Film

Ce fut une journée déroutante pour les filles nommées Stargirl. Tout d’abord, Disney + sort la bande-annonce de Stargirl, un film dramatique sur la venue de l’âge basé sur le roman du même nom de Jerry Spinelli. Ensuite, le CW suit avec son propre Stargirl, une nouvelle série de super-héros sur une adolescente (Brec Bassinger) Qui découvre des superpuissances latentes. Il n’y a pas grand-chose en commun entre les deux propriétés, à part le nom partagé et le fait qu’elles sont toutes les deux des filles magiques (celle de Disney étant une fille de rêve maniaque classique). Mais la série CW semble assez prometteuse et co-stars même Luke Wilson. Regardez la bande-annonce de Stargirl ci-dessous.

Bande-annonce de Stargirl

Stargirl devait à l’origine être diffusée sur la plate-forme de diffusion en continu DC Universe, rejoignant une liste comprenant Titans et Doom Patrol, mais semble maintenant avoir fait son chemin vers la CW, qui est devenue une plaque tournante pour des émissions de super-héros DC étonnamment bonnes à partir de tard, comme Arrow, The Flash et Supergirl. Bien que Stargirl ne semble pas faire partie de ce Arrowverse (pour l’instant), cette bande-annonce fait allusion à une connexion – un aperçu d’une vieille photo de la Justice Society of America, dont le super-héros maniant le personnel Starman (Joel McHale) faisait partie, montre un Jay Garrick Flash, qui est apparu dans The Flash en tant que héros de l’univers alternatif joué par John Wesley Shipp. Peut-être que cette série est issue de la Terre-2 dont est originaire Jay Garrick de Shipp. Après le croisement de la crise de l’univers sur Terre infinie, tout est possible.

Dans Stargirl, Luke Wilson est également le compagnon de longue date de Starman, Stripesy, qui se révèle plus tard être le beau-père du personnage principal de Brec Bassinger, Courtney Whitmore. Whitmore découvre la vie passée de son beau-père en tant qu’associé de super-héros et décide de revêtir le manteau de Stargirl.

Voici la ligne de connexion de la série:

«Courtney Whitmore (alias Stargirl) est intelligente, athlétique et surtout aimable. La vie apparemment parfaite de cette adolescente du secondaire atteint un ralentissement majeur lorsque sa mère se marie et que sa nouvelle famille déménage de Los Angeles, en Californie, à Blue Valley, au Nebraska. Luttant pour s’adapter à une nouvelle école, se faire de nouveaux amis et faire face à une nouvelle belle-famille, Courtney découvre que son beau-père a un secret; il était le compagnon d’un super-héros. “Empruntant” le personnel cosmique du héros perdu depuis longtemps, Courtney devient l’inspiration improbable pour une toute nouvelle génération de super-héros. “

Stargirl arrive au CW en printemps 2020.

