Le cyber-implant transforme Bella Thorne en “ l’inquiétante ”

Bella Thorne (Amityville: The Awakening, Keep Watching, The Babysitter, I Still See You) a rejoint une autre photo de genre, cette fois avec le réalisateur Mitzi PeironeThriller post-apocalyptique L’étrange, rapporte Deadline.

«The Uncanny présente un avenir où chaque citoyen est implanté avec une puce capable de tout contrôler, des émotions aux directions, jusqu’à ce qu’une mise à jour de routine se retourne contre lui, provoquant une cyber apocalypse. Anéantissant la majeure partie de l’humanité, cinq étrangers survivent miraculeusement, maintenant contraints de vivre cachés dans un bunker avec leurs implants arrachés à leurs épines. Ils ont été les quelques chanceux à avoir survécu – jusqu’à ce que Scarlet (Thorne) commence à soupçonner qu’ils n’ont pas été sauvés du tout, ou par hasard. »

Écrit par Peirone et Chaya Doswell, Rebecca Berrih (Elysian Fields Entertainment), qui a récemment produit Beyond the Sky qui a été publié par RLJ entertainment, produit avec Thor Bradwell (JT Leroy) et Courtney Shepard.

«L’histoire offre un aperçu opportun et convaincant de la dépendance de l’homme à la technologie et des plus grands maux d’une telle dépendance», explique Shepard à propos de Uncanny. “Nous sommes ravis d’avoir Bella à bord pour une équipe dirigée par des femmes aussi forte. Je suis convaincu que Mitzi créera quelque chose d’étourdissant visuellement et thématiquement. »

Peirone a réalisé, écrit et réalisé le thriller mystérieux Braid, illustré ci-dessous, qui a fait sa première mondiale au Festival du film de Tribeca il y a deux ans.