Le débat des primaires du Parti démocrate balaye l’audience

Le débat des primaires du Parti démocrate balaie le public à CBS

Le débat des primaires du Parti démocrate balaie le public de CBS, franchissant la barrière des 13 millions de spectateurs. La première de la 18e saison de ‘The Voice’ sur NBC, avec Kelly Clarkson, Nick Jonas, John Legend et Blake Shelton comme entraîneurs, obtient également un bon résultat, atteignant huit millions de téléspectateurs et atteignant la deuxième place parmi les plus regardés. dans la bande de 20h00.

La bonne nouvelle pour NBC se poursuit, car «This Is Us» gagne un demi-million de téléspectateurs concernant l’audience de la semaine dernière. Dans la même chaîne, la série dramatique qui se déroule dans un hôpital, ‘New Amsterdam’, grandit et obtient également de bons résultats. La série ABC reste stable en audience ou avec de légères baisses.

Adultes de 18 à 49 ans

CBS: 1,7 / 9

NBC: 1,2 / 6

ABC: 0,6 / 3

FOX: 0,6 / 3

Le CW: 0,3 / 1

CBS

08h00 – ‘News Democratic Primary Debate’ (20h-22h): 13 020 000 [1,7/9] (1er)

10:00 – ‘CBS News: The Spin Room’: 5 500 000 [1,2/6] (1er)

NBC

08h00 – ‘The Voice’ (création): 8 480 000 [1,4/5] (2e)

09h00 – «C’est nous»: 7 075 000 [1,4/7] (2e)

10h00 – «New Amsterdam»: 5 310 000 [0,7/4] (2e)

ABC

08h00 – «The Conners»: 5 100 000 [0,9/5] (3e)

08:30 – «Bénissez ce bordel»: 3 140 000 [0,6/3] (3e)

09h00 – «mixte»: 2 310 000 [0,5/2] (4e)

09:30 – «black-ish»: 2.160.000 [0,5/2] (4e)

10h00 – «Pour la vie»: 2 480 000 [0,5/3] (3e)

Renard

08h00 – «L’enfer et le dos de Gordon Ramsay»: 2 130 000 [0,5/3] (4e)

09h00 – «L’enfer et le dos de Gordon Ramsay» (final): 2 020 000 [0,6/3] (3e)

Le CW

08h00 – «The Flash»: 1 175 000 [0,4/2] (5e)

09h00 – «DC’s Legends of Tomorrow»: 753 000 [0,2/1] (5e)

