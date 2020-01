Le débat sur les sosies de Trina et Marilyn Monroe suscite des comparaisons entre célébrités

Quelles sont les deux stars improbables qui, selon vous, se favorisent?



Il n’est pas rare que deux célébrités soient considérées comme des sosies, mais Internet nous a donné un coup de menton cette semaine. Un peu de débat a été déclenché sur les réseaux sociaux après que quelqu’un a partagé que Trina ressemblait à Marilyn Monroe. La personne a partagé une photo côte à côte du rappeur et de l’actrice et a écrit que c’était une ressemblance qu’ils ne pouvaient pas voir. Plus tard, la personne a ajouté: “La famille K * nedy a tenté de mettre fin à Marilyn et elle est revenue se réincarner comme une garce encore plus méchante. Parlons-en.” Et “en parler”, Internet l’a fait.

Il y a eu des dizaines de milliers de réponses sur diverses plateformes de médias sociaux, y compris une superposition des deux picutres, et bien que la réponse rapide soit de dire que les deux femmes ne se ressemblent pas du tout, certaines personnes étaient convaincues qu’elles nourrissaient des similitudes. Le bavardage a déclenché une traînée de poudre de comparaisons de célébrités, dont certaines sont hautement improbables. Will Ferrell et Amy Schumer, Paula Jai ​​Parker et Fairuza Balk, et Kerry Washington et Scarlett Johansson ne sont que quelques confrontations qui ont amené des gens à se gratter la tête.

Découvrez ci-dessous quelques réactions concernant Trina et Marilyn ainsi que d’autres comparaisons de sosies célèbres.

