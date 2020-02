Le début de Halloween tue la réaction, dit Michael’s Ultra Violent And Brutal

Michael Myers a traversé différentes chronologies et incarnations, poignardé, fourré dans les yeux avec une aiguille à coudre, abattu quelque part entre 6 et 500 fois, décapité, kung-fu’d … vous l’appelez. Rien ne l’arrête cependant. La forme vous obtiendra, tout comme n’importe quel bon boogeyman. Et apparemment, ce sentiment est transmis à Halloween tue, la suite de l’Halloween 2018 qui remet à zéro la chronologie.

Les réactions en ligne à un test de dépistage récent ont maintenant fait surface et, pour la plupart, elles sont incroyablement positives. Selon une source de Dark Universe, un site Web dédié à l’horreur, qui s’est lancé dans une projection du prochain gorefest, le film se déroule très bien, avec certains des faits saillants, notamment:

1. L’éclairage bleu étrange est de retour.

2. Un personnage majeur revient.

3. Michael Myers est ultra violent et brutal.

4. Les scènes de flashback sont incroyablement bien faites.

5. Le film est comme Halloween sur l’acide. C’est des boules folles contre le mur.

6. Le film rappelle certains films d’Halloween passés mais reste original.

7. Le masque utilisé pour les scènes de flash-back d’Halloween 78 aura des fans fous.

Pendant ce temps, les gens préoccupés par l’inclusion d’un flashback, une idée à l’origine jouée mais finalement abandonnée pour Halloween’18, pourraient être satisfaits de ce que la source avait à dire à ce sujet:

“La séquence de flashback (elle est costaud, mais ne dépasse jamais son accueil – environ sept à dix minutes [sic]) impressionne véritablement, ajoute à l’original de manière significative tout en contextualisant sa place dans le canon H’18-Kills [sic]. C’est étonnamment émotif. “

Mais ce n’est pas tout, comme dans un article maintenant supprimé sur Reddit, l’utilisateur TrickyDude98 a également publié ses réactions au métrage et vous pouvez les vérifier ci-dessous:

Donc oui, tout est plutôt positif jusqu’à présent. Et bien que les projections de tests puissent bien sûr être trompeuses et ne soient pas toujours représentatives de ce que pense le grand public, nous n’avons aucune raison de croire que Halloween tue ne sera pas aussi bon que son prédécesseur. Après tout, la plupart de l’équipe créative est de retour pour la suite et Blumhouse sait certainement ce qu’ils font avec la propriété à ce stade. Nous le saurons bien quand la photo arrivera dans les salles le 16 octobre.

Source: Horreur de l’univers sombre