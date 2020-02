Le décret présidentiel interdit l’importation de cigarettes électroniques

Le ministère de la Santé a publié une déclaration informant le décret présidentiel interdisant l’importation de cigarettes électroniques. A partir de demain, le 20 février, les cigarettes électriques (également appelées vapoteurs) ne pourront plus être introduites sur le territoire national pour être commercialisées.

Nous recommandons également: Le vapotage peut provoquer des cloques et un collapsus pulmonaire.

Aujourd’hui, un décret présidentiel a été publié qui interdit l’importation de vapoteurs au Mexique:

Aujourd’hui, le décret présidentiel a été publié au Journal officiel par lequel l’importation de dispositifs appelés cigarettes électroniques sera interdite, dans le cadre des actions du gouvernement mexicain visant à protéger la santé des Mexicains, en réponse aux engagements internationaux et au droit fondamental à la protection de la santé de chaque personne, prévu à l’article 4 de la Constitution, et d’empêcher que des dommages à la population, en particulier chez les jeunes, ne soient irréversibles.

Selon la déclaration, la vapeur émise par les cigarettes électroniques est plus nocive pour la santé que la fumée de tabac, car il contient plus de métaux lourds. Ceci selon les recherches menées par l’OMS:

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que les systèmes électroniques d’administration de la nicotine (SEAN), mieux connus sous le nom de cigarettes électroniques ou de vaporisateurs; Les systèmes électroniques sans nicotine (SSSN) et les systèmes alternatifs de consommation de nicotine (SACN) peuvent contenir des niveaux de substances toxiques et de composés cancérigènes, parfois plus élevés que ceux des cigarettes traditionnelles. L’organisation internationale conclut que ces appareils électroniques sont sans aucun doute nocifs et représentent une menace actuelle et réelle pour la population en général.

Au Mexique, 938 000 adolescents ont déjà essayé la cigarette électronique et 160 000 l’utilisent régulièrement. Selon le communiqué, cela représente un danger, car la cigarette électrique est une passerelle vers la consommation de tabac.

.