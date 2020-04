‘Le défi 35:’ Rogan O’Connor défend la décision de Dee Nguyen de ne pas participer à l’élimination

Les ex-flings Rogan O’Connor et Dee Nguyen sont tous deux revenus pour Le défi 35: Folie totale. Pendant le deuxième épisode, Rogan a commencé à flirter avec la recrue Jennifer Lee, rendant Dee jaloux. Indépendamment de leurs sentiments les uns envers les autres maintenant, Rogan a défendu la décision de son ex de ne pas se jeter dans l’élimination.

Rogan O’Connor et Dee Nguyen précédemment liés

Pendant The Challenge: War of the Worlds 2, les membres de Team UK Rogan O’Connor et Dee Nguyen ont développé une romance. Dee a admis qu’elle “était tombée amoureuse d’une strip-teaseuse” dans son confessionnal, alors que Rogan ne semblait se concentrer que sur le fait de passer un bon moment à la maison.

Il a également envisagé de la jeter à l’élimination parce qu’il ne voulait pas la «mener à bien en finale», mais Dee a porté son poids et leur équipe de quatre joueurs a remporté la saison, gagnant 250 000 $ chacune.

Dans un clip diffusé lors de la réunion, Rogan a admis qu’il était récemment sorti d’une relation de trois ans et demi et ne l’avait sortie que par «ennui». Surmonter avec émotion; Dee a dit que ses mots lui faisaient mal car elle était «fidèle à une faute».

Pendant le temps où ils ont terminé le tournage jusqu’à ce qu’ils commencent à tourner pour la prochaine saison, The Challenge 35: Total Madness, Dee dit que les deux ont parlé et étaient en bons termes.

Dee Nguyen est devenu jaloux pendant «The Challenge 35»

L’ancien couple s’est réuni pour la nouvelle saison et Dee a choisi le lit juste au-dessus de son ex-amant dans le bunker. Dans un confessionnal, Rogan a admis qu’il n’était pas content des arrangements de sommeil, tandis que Dee a ri et a avoué qu’elle serait un «bloc de c ** k massif».

Lors du deuxième épisode, l’Australienne a remarqué que son ex-fling avait une affinité pour la recrue Jennifer Lee. Alors que Jenn et Rogan jouaient aux échecs, la triple concurrente a regardé attentivement le couple et a admis plus tard qu’elle avait encore des sentiments pour lui à Tori Deal.

Ensuite, Dee et son équipe ont remporté le défi quotidien, la plaçant au Tribunal. Après que la maison ait nommé Jenn pour l’élimination, elle et Dee se sont disputées lorsque la recrue a accusé l’ancien champion de la regarder dans son sommeil.

Alors que l’Australien natif l’a nié, des images de la caméra de nuit ont montré Dee furtivement de son masque de couchage koala au milieu de la nuit. Une fois que tout le monde est arrivé au purgatoire ce soir-là pour l’élimination, l’animateur T.J. Lavin a informé les candidats d’une autre tournure.

Au lieu que le Tribunal jette quelqu’un qu’ils ont interrogé, n’importe lequel des membres peut entrer lui-même dans l’élimination pour gagner son crâne rouge.

Rogan O’Connor défend la décision de Dee Nguyen de ne pas concourir

Depuis que Dee avait du bœuf avec la perspective, plusieurs des candidats l’ont encouragée à renvoyer Jenn elle-même. Cependant, elle est allée avec son plan prédéterminé et a voté pour que l’amie Jenny West affronte la recrue.

Après que Jenny l’ait facilement éliminée de la compétition, Dee a admis qu’elle regrettait de ne pas être allée là-bas. Rogan s’est rendu sur Twitter après la diffusion de l’épisode pour défendre son ex-fling.

Autant elle me déteste, je veux juste souligner que Dee n’a pas eu le choix de choisir elle-même de descendre avant qu’elle ne soit déjà au Purgatoire, en jeans et en veste, après avoir promis à Jenny qu’elle la choisirait… et avait environ une fraction de seconde pour décider ‍♂️ # TheChallenge35 @ChallengeMTV

– Rogan O’Connor (@Rogan_OConnor) 9 avril 2020

Il a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle avait la possibilité de participer à la compétition “jusqu’à ce qu’elle soit déjà au Purgatoire en jeans et en veste”. De plus, Rogan a souligné que Dee avait déjà promis à Jenny “qu’elle la choisirait” et “n’avait qu’une fraction de seconde pour décider”.

Un adepte a répondu et a prétendu que Dee “aurait perdu” contre la perspective, et Rogan, apparemment en plaisantant, a écrit, “à cent pour cent”. Le Challenge 35: Total Madness est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur MTV.