“ Le défi ” Star Kailah Casillas a révélé l’ex-petit ami Mikey P “ a trompé toute la relation ”

Lorsque la star de The Challenge, Stephen Bear, a posté une photo de la co-star Kailah Casillas portant sa bague et rencontrant ses amis et sa famille, les fans sont devenus confus car elle était dans une relation à long terme avec Michael “Mikey P” Pericoloso.

Les deux se sont ensuite séparés et la star de MTV a déménagé en Floride. Casillas est actuellement en couple avec Sam Bird, le morceau d’Ex on the Beach, et elle a récemment révélé que Mikey P l’avait trompée tout au long de leur «relation entière».

Kailah Casillas | Jason Kempin

Kailah Casillas et Mikey P sont sortis ensemble depuis environ trois ans

En 2016, Kailah Casillas, originaire de Floride, a fait ses débuts à la télé-réalité sur Real World: Go Big Or Go Home. Elle a ensuite participé à quatre saisons de The Challenge, dont l’une a atteint la finale et a reçu un peu plus de 25 000 $.

Michael “Mikey P” Pericoloso a également fait ses débuts sur MTV lorsqu’il est apparu dans From G’s to Gents en 2008. Il a ensuite joué dans d’autres émissions de téléréalité, notamment American Ninja Warrior et Dating Naked, ainsi que barboté dans la musique avant de se rencontrer. Casillas.

Bien que la façon dont le couple se soit rencontré ne soit pas claire, la star de The Challenge et le DJ Mikey P ont commencé à se fréquenter vers février 2017 lorsque les deux ont assisté à un match de Floyd Mayweather ensemble.

Depuis lors, le couple basé à Las Vegas était inséparable, et ils se sont fortement présentés sur leurs comptes Instagram. Elle a également modélisé pour son site Web de vêtements, et le couple est apparu sur How Far Is Tattoo Far de MTV.

Cependant, en novembre 2019, les fans ont commencé à remarquer qu’elle était de l’autre côté de l’étang avec la co-vedette britannique, Stephen Bear.

Kailah Casillas et Mikey P ont rompu

En octobre 2019, Casillas a participé à la 35e saison inattendue de The Challenge. Apparemment, la star de Real World et Bear ont commencé une relation pendant le tournage, et il l’a emmenée rencontrer ses amis et sa famille dans sa ville natale.

Bear a posté une série de photos mettant en vedette Casillas sur son Instagram d’elle portant sa bague et ses tatouages ​​de manche distinctifs. Après que plusieurs fans aient commencé à demander à Mikey P le statut de leur relation, il a affirmé qu’il “n’avait aucune idée de ce qui se passait” et a réfuté les allégations selon lesquelles ils auraient simulé leur rupture pour apparaître sur MTV’s Ex on the Beach.

Ne pouvons-nous pas en faire un spectacle public? Ce n’est pas l’affaire de nous mais la nôtre. Vous agissez comme si je ne vous avais pas contacté du tout et ce n’est pas le cas. Je vous ai dit maintes et maintes fois que nous parlerons lorsque vous et moi serons de retour à Vegas. C’est la dernière que je dirai à ce sujet.

– Kailah (@kailah_casillas) 24 novembre 2019

Casillas a répondu à son ex-petit ami et a demandé de ne pas “faire de ce spectacle un spectacle public” parce que c’est leur affaire. Elle a également promis qu’ils parleraient une fois de retour à Las Vegas.

Lorsque Casillas a quitté le Royaume-Uni, elle est retournée en Floride et a obtenu un appartement avec la co-star de The Challenge Nany Gonzalez. Fin janvier 2020, elle a annoncé qu’elle sortait avec Sam Bird, la star d’Ex.

Kailah Casillas a affirmé que Mikey P l’avait trompée

Le 6 février 2020, Casillas a tweeté qu’elle «ne peut pas croire que j’ai vécu à Vegas pendant trois ans» et a admis que cela ressemblait presque à «une vie totalement différente». Un utilisateur de Twitter a répondu à la publication vedette de MTV et a dit qu’elle «aimait» Casillas jusqu’à ce qu’elle «devienne une méchante fille».

L’utilisateur a poursuivi, expliquant que la star du monde réel “avait fantôme une vie entière dans un cas” et a ensuite conseillé à Casillas de “changer de vitesse” et “d’être meilleur”. Le joueur de 27 ans a alors répondu: «Il m’a trompé toute la relation. Faites attention à vos affaires. “

il m’a trompé toute la relation. Faites attention à vos affaires

– Kailah (@kailah_casillas) 7 février 2020

Elle a suivi dans un autre tweet, expliquant: «Tout n’est pas comme il semble. Vous pensez peut-être que vous nous connaissez, les téléréalités, mais vous ne savez rien du tout. “

Mikey P n’a pas encore répondu aux allégations de fraude.