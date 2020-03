‘Le défi’ Star Kailah Casillas masque Joss Mooney lorsque le fan l’a comparé à son petit ami, Sam Bird

La star de Real World et The Challenge, Kailah Casillas, a récemment commencé à sortir avec Sam Bird. Les deux se sont déjà visités dans leurs pays respectifs, et leur relation semble devenir plus sérieuse.

Dans une photo Instagram publiée par Casillas avec son petit ami, un fan a affirmé qu’il ressemblait à Joss Mooney, le concurrent du Challenge. La star de Real World a ombragé sa co-star avec sa réponse.

Kailah Casillas | Jason Kempin

Kailah Casillas et Mikey P ont rompu

En février 2017, Real World: Go Big Or Go Home et quadruple concurrent du Challenge ont commencé à sortir avec le DJ Michael “Mikey P” Pericoloso lorsqu’ils ont fait leurs débuts en couple lors d’un match de boxe Floyd Mayweather.

Le couple basé à Las Vegas était inséparable depuis lors, et Casillas parlait souvent de lui sur The Challenge et Lindsay Lohan’s Beach Club. Elle a également modélisé pour son site Web de vêtements, et le couple est apparu dans un épisode de mai 2019 de MTV’s How Far is Tattoo Far?

Cependant, lors du tournage de la prochaine 35e saison de The Challenge, la star de Real World aurait trompé son petit ami avec la star de téléréalité britannique, Stephen Bear.

En novembre 2019, il a mis en vedette Casillas sur son Instagram et l’a montrée rencontrant ses amis et sa famille ainsi que portant sa bague. Après son retour aux États-Unis, la star de The Challenge a rapidement quitté le lieu qu’elle partageait avec son ex-petit ami de Las Vegas et est retournée en Floride, où elle vit actuellement avec la co-star Nany Gonzalez.

Deux mois plus tard, elle a commencé une relation amoureuse avec Ex sur la star de la plage Sam Bird.

Kailah Casillas et Sam Bird ont commencé à sortir ensemble

Le natif du Royaume-Uni s’est envolé pour Casillas, et les deux ont documenté leur temps ensemble sur Instagram. Ils ont regardé le combat Conor McGregor contre Donald «Cowboy» Cerrone MMA dans un bar de Miami, assisté à un match de basket de Miami Heat, assisté à un concert de Fat Joe et bronzé à la plage pendant quatre jours.

Elle s’est également envolée pour sa ville natale de Londres, en Angleterre, et a passé du temps avec lui et ses amis. Le couple s’est revendiqué publiquement comme son petit ami et sa petite amie, et Gonzalez approuve apparemment le syndicat.

Certains fans pensent que Casillas et Bird ont une véritable connexion, tandis que d’autres doutent de la validité de la relation et pensent que c’est un stratagème pour passer à une autre émission de téléréalité.

Kailah Casillas abat-jour Joss Mooney

Le 2 mars 2020, Casillas a posté un selfie uniquement d’elle-même, puis un autre avec Bird qui la regardait. Elle l’a légendé, “Quand il voit que vous avez trouvé l’éclairage parfait” et a inclus un emoji riant et des flèches encourageant les utilisateurs à “glisser vers la droite” sur les photos.

Bird a commenté qu’il “vérifiait juste la vue”, et la co-star du Challenge, Dee Nguyen, a laissé un emoji œil-coeur. Un utilisateur a affirmé que Bird «ressemble à Joss», et Casillas a répondu en retour, «pas vraiment. Sam est plus beau et a une personnalité. “

On ne sait pas si la star de The Challenge et sa co-star, Joss Mooney, ont du bœuf, mais ils ont tous deux participé à Vendettas et Final Reckoning. De plus, Casillas a été impliquée dans un incident de «harcèlement» où elle a jeté des vêtements de Kayleigh Morris partout, provoquant l’arrêt du concurrent britannique.

via l’histoire Instagram de Kailah Casillas

Morris est également l’ex-petite amie de Mooney, donc il aurait pu la défendre, créant une tension entre lui et Casillas. Le Challenge 35 sera présenté un peu plus tard cette année.