Le délai «Black Widow» pourrait ne pas affecter la chronologie du MCU

Un nouveau rapport suggère que le retard de Black Widow grâce au coronavirus n’affectera pas la chronologie de l’univers cinématographique Marvel.

Alors que la chronologie des films de Marvel Studios a été méticuleusement planifiée jusqu’à présent pour raconter l’histoire globale de la série et développer la liste tentaculaire des personnages à leur manière. Un nouveau rapport de Variety semble impliquer que le retard de Black Widow ne gâchera pas la chronologie du MCU quand il arrivera finalement dans les salles de cinéma après que la situation du coronavirus se sera calmée.

De nombreux fans craignaient que le retard de Black Widow ne provoque un remaniement de la chronologie s’il comportait des événements correspondant directement à d’autres projets de Marvel Studios comme Falcon and the Winter Soldier ou Eternals. Bien que beaucoup supposent que puisque le film se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, cela pourrait ne pas avoir d’effet drastique sur la chronologie. Le rapport de Variety a expliqué que, selon un initié, il n’y a aucun effet d’entraînement sur le calendrier du MCU. La pièce a également mentionné que l’initié n’a pas précisé si le film arrivera avant d’autres projets Marvel ou s’il s’agit d’une aventure autonome et n’a pas un grand impact sur la phase quatre.

Êtes-vous toujours ravi de voir Black Widow? Pensez-vous que cela aura un impact sur la chronologie de Marvel Studios? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Black Widow:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow est en attente indéfiniment.

Source: Variété

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.