Le délai «No Time To Die» coûtera à MGM 30 M $ plus

Le retard de No Time To Die de MGM coûtera plus de 30 millions de dollars au film de James Bond.

Hier, il a été annoncé que MGM, Universal et les producteurs de James Bond repousseraient No Time To Die jusqu’en novembre en raison de l’impact du coronavirus. La dernière entrée dans la franchise James Bond devait sortir en salles le 10 avril, mais avec le coronavirus causant des préoccupations mondiales, il a été décidé que la meilleure solution était de retarder le film. Avec ce retard, qui a fait preuve de prudence, MGM fait face à un coût de 30 millions de dollars.

Selon The Hollywood Reporter, MGM perdra entre 30 et 50 millions de dollars en repoussant No Time To Die de sept mois. Le marketing du film de James Bond ne faisait que commencer à se déployer à plein régime, mais il faisait déjà d’importantes pièces promotionnelles. La décision marketing la plus importante prise avant le retard du film de James Bond était une publicité Superbowl coûteuse de 4,5 millions de dollars.

Bien sûr, ce succès de 30 millions de dollars n’est rien comparé aux bénéfices que No Time To Die exclurait s’il devait s’en tenir à sa date de sortie début avril. Le coronavirus a fait des ravages sur le marché partout dans le monde mais surtout en Asie et en Europe. Des pays comme le Japon, l’Italie et la Chine ont fermé leurs théâtres, entre autres. La Chine a fermé plus de 70 000 théâtres depuis janvier et n’a pas l’intention de s’ouvrir de sitôt que le virus continuera de régner dans le pays. La Chine, bien que n’étant pas le plus grand pays à contribuer au succès de James Bond, est toujours un acteur majeur du box-office.

Il est également à noter que le Royaume-Uni est le principal bastion de James Bond, d’où la franchise est originaire. Actuellement, le Royaume-Uni compte bien plus d’une centaine de cas de coronavirus, ce qui ne serait certainement pas de bon augure pour les retours financiers de No Time To Die. Le retard de No Time To Die arrive certainement à un moment intéressant car c’est le premier film à faire apparaître les peurs du coronavirus.

Voici le synopsis officiel de No Time to Die de James Bond:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre.

Source: The Hollywood Reporter