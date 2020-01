Le demi-frère de Rae Sremmurd aurait une maladie mentale

Plus de détails émergent dans le meurtre du beau-père de Rae Sremmurd.

Le demi-frère des rappeurs, Michael Sullivan, a été arrêté après avoir été accusé du meurtre de son père Floyd Sullivan, décédé après avoir été abattu à son domicile lundi soir.

Maintenant TMZ rapporte que l’ex-femme de Floyd, Bernadette Walker, dit que son fils de 19 ans souffre d’un trouble schizo-affectif, qui provoque la schizophrénie. Les symptômes incluent des hallucinations, des délires et des troubles de l’humeur, tels que la manie et la dépression. Elle dit que sa maladie mentale nécessite des médicaments et affirme qu’il n’a pas été soigné récemment.

Michael vivait avec Bernadette à Atlanta jusqu’en novembre, quand elle dit qu’il a cessé de prendre ses médicaments, ce qui a rendu ses crises de colère plus fréquentes. Il a finalement emménagé avec son père au Mississippi.

Bien qu’elle ne sache pas ce qui a poussé Michael à tirer sur son père, elle soupçonne qu’une dispute s’ensuit et que Michael a peut-être cessé de prendre ses médicaments. Michael a été détenu pour évaluation psychiatrique avant d’être arrêté un jour plus tard pour meurtre.

Bernadette, divorcée de Floyd depuis 2008, a également critiqué le système de santé mentale. Elle dit qu’elle ne pouvait pas exiger de Michael qu’il prenne ses médicaments après ses 18 ans, ce qui, selon elle, était nécessaire pour le garder calme.

Prenant sur Instagram mercredi, la mère de Swae Lee et Slim Jxmmi a remercié ses amis et disciples pour leur soutien. «Merci 🙏🏽 à tout le monde de tendre la main avec des pensées et des prières positives», a écrit Bernadette. «Évidemment, c’est une période très difficile pour notre famille. Nous vous apprécions .. nous ne pouvons pas contacter tout le monde individuellement mais nous voyons vos messages et nous aimons et vous remercions tous! Nous vous tiendrons au courant .. et merci pour votre respect de notre vie privée en ce moment. “

Swae Lee a également rendu hommage à son défunt beau-père en écrivant «OG Gone live forever».