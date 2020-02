Le député Johnny Depp cherche à annuler la citation d’Amber Heard à Weinstein Company

Amber Heard, Johnny Depp

Depp estime que la mesure est “trop ​​large” et n’a rien à voir avec le cas de diffamation.

Vendredi, Johnny Depp a déposé une pétition pour annuler une assignation à comparaître déposée par son ex-femme Amber Heard, ce qui obligerait The Weinstein Company à fournir des détails sur les relations de l’acteur avec Harvey Weinstein.

La citation vise à rechercher des données liées au procès en diffamation de 50 millions de dollars en cours de Depp contre elle, mais Depp déclare que la mesure est “trop ​​large et cherche à produire des documents qui ne sont pas correctement soumis au processus”.

La citation demande une série de documents, y compris toutes les “communications entre M. Depp et Harvey Weinstein”, en plus des documents “sur tout acte de violence commis par M. Depp pendant la production ou la promotion de The Libertine”, un Weinstein 2004 film produit avec Depp.

L’ancien couple est impliqué dans une âpre bataille juridique entre eux, avec Depp poursuivant l’actrice Aquaman après avoir écrit un article pour le Washington Post, affirmant qu’elle a été victime de violence domestique et se référant aux accusations qu’elle a portées contre Depp dans son Divorce explosif en 2016, qui a été retiré après la conclusion d’un accord.

L’acteur des Pirates des Caraïbes a insisté sur le fait que c’était Heard qui l’avait maltraité.