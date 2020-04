Le dernier chapitre de «Better Call Saul» nous a rappelé pourquoi nous aimons «Breaking Bad»

Sans aucun doute, l’une des séries les plus importantes que nous avons vues ces dernières années était Breaking Bad, la série impressionnante où nous suivons le chemin de Walter White qui est passée d’un simple professeur de chimie qui découvre qu’il a le cancer pour devenir le roi de la méthamphétamine. Près de sept ans se sont écoulés depuis la diffusion du dernier épisode et depuis lors, nous avons eu quelques spin-offs de personnages majeurs dans l’histoire comme le film de Le chemin avec Jesse Pinkman, cependant pour beaucoup le meilleur est Mieux appeler Saul.

Et bien sûr, Si dans cette série publiée en 2015, nous apprenons plus de détails sur la vie de Jimmy McGill, un ancien escroc qui devient avocat et que nous avons tous rencontré Walter White et une entreprise comme Saul Goodman.. Depuis la sortie du premier épisode de ce spin-off, les fans de Breaking Bad l’ont adorée pour avoir gardé l’essence de l’histoire originale tout en ayant sa propre personnalité, et depuis lors, il est devenu l’une des séries que oui ou oui, vous devriez voir.

Après tant d’années à l’antenne, elle a maintenu sa qualité et pour beaucoup, il a augmenté, car la tension et l’histoire en tant que telle augmentent, à un niveau tel que pour beaucoup, il pourrait être à égalité avec Breaking Bad (il y a ceux qui osent dire que c’est supérieur), et apparemment le dernier épisode de Better Call Saul l’a prouvé. Comme vous le savez, Netflix diffuse chaque semaine un épisode de la cinquième saison de la série et Ce 7 avril, ils ont laissé tous les fans piqués, parce que les choses deviennent plus sombres et Jimmy / Saul bien-aimé ou détesté vous vous mettez vraiment en danger.

L’épisode s’appelait Bagman (et bien sûr nous n’allons rien gâcher car nous savons que tout le monde n’a pas eu la chance de le voir), un chapitre qui avait pratiquement tout parce que notre protagoniste est déjà au bord de sa transformation et fait tout pour que Lalo Salamanca (Tony Dalton) peut libérer la prison, mais comme nous le savons déjà ce grand personnage a des méthodes assez particulières pour s’en tirer Et ici, il était très clair pour nous que cette saison allait avec tout.

Peut-être le plus impressionnant de tous, outre l’intrigue, c’est de nombreux fans sont devenus fous parce que les personnages ont réapparu dans l’histoire de Breaking Bad, comme Mike –Et qui plus tard serait essentiel pour Walter White–, comme si cela ne suffisait pas a également trouvé une grande similitude dans ce chapitre avec Ozymandias, l’un des moments clés de la série originale et c’est une coïncidence, puisque Vince Gilligan lui-même –Le créateur des deux histoires– a quitté la salle des écrivains pour se remettre en action et diriger Bagman, qui selon une interview de Variety était le chapitre le plus difficile à jouer commandé.

Internet et tous les fans de Better Call Saul sont devenus fous, parce qu’ils ont trouvé des références qui unissent finalement Jimmy / Saul à Heisenberg, et surtout ils visent la fin de la série, qui se conclura par la sixième saison. Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, consultez ci-dessous les meilleures réactions à Bagman, le dernier épisode de la série:

Quel pet avec ce qu’on vient de voir ?? Quelles scènes, quelle photographie, quels moments … quel chapitre … #BetterCallSaul est déjà à un autre niveau … Sublime. pic.twitter.com/fstzXsIGVl

– Emiliano Canseco (@EmilianoKncko) 7 avril 2020

11 millions contre 7 millions

Ozymandias contre Bagman.

En plus des belles scènes et de la fin tragique du chapitre Ozymandias, je pense que le prochain chapitre de cette saison me laissera dans une profonde douleur. # BetterCallSaul pic.twitter.com/oj10IzCF7J

– Luis Galés (@luis_d_gg) 7 avril 2020

Hey je pète avec le #bettercallsaul 8

Je veux faire un monument à Mike, je veux pleurer pour Saul, mais ce qui me fait le plus mal, c’est le sort de Kim pic.twitter.com/RZ7sPC0uWw

– (@DraperHorseman) 7 avril 2020

Le 5 × 08 de #BetterCallSaul respire le pur Breaking Bad. Et, bien sûr, réalisé par Don Vince Gilligan. Lui seul peut faire ce chapitre de brutalité. À vos pieds encore une fois.

Le sort de Kim est plus clair pour moi maintenant. pic.twitter.com/Nsux0hDyTS

– Tania Penas (@TaniaPenasalv) 7 avril 2020

Je ne peux pas m’en remettre! Nous avons assisté à l’histoire de la télévision ce soir. #BetterCallSaul pic.twitter.com/NoMCEsdOgA

– オ タ キ ュ ン (@PlanetaOtaku) 7 avril 2020

La cinématographie #Bagman est un autre niveau … # BetterCallSaul pic.twitter.com/hHtQDk30P2

– emilio (@ ller3na) 7 avril 2020

Le chapitre de collecte ne peut être résumé que dans un sens

Goodman buvant de l’urine dans un thermos Davis & Main au milieu du désert avec 7 millions de dollars.

Magnifique #BetterCallSaul pic.twitter.com/2HGP4OiyOv

– Luis Galés (@luis_d_gg) 7 avril 2020