Le dernier d’entre nous, le compositeur Gustavo Santaolalla, marquera l’adaptation de HBO

Le compositeur The Last of Us Gustavo Santaolalla fournira également la partition pour l’adaptation télévisée du jeu vidéo par HBO.

La semaine dernière, HBO a annoncé qu’elle développait une série basée sur The Last of Us avec le créateur de Tchernobyl Craig Mazin et le directeur créatif Neil Druckmann. Le jeu vidéo acclamé sur lequel la série est basée comportait une partition mémorable du compositeur Gustavo Santaolalla et maintenant le maestro est prêt à écrire la musique pour l’adaptation de HBO.

Neil Druckmann a annoncé que Gustavo Santaolalla rejoindrait l’équipe créative de The Last of Us de HBO dans un message sur Twitter, qui a noté que le compositeur reviendrait également pour la suite du jeu vidéo. En plus de son travail sur la série de jeux vidéo, Gustavo Santaolalla est également connu pour avoir composé les partitions primées aux Oscars de Brokeback Mountain et Babel.

Vous pouvez lire le post de Neil Druckmann ci-dessous.

Eh bien, c’est excitant! Au-delà de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se joint à nous pour amener The Last of Us à HBO!

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 mars 2020

Le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin et Neil Druckmann, sera le stylo et le directeur de la série. L’adaptation de HBO sera une coproduction avec Sony Pictures Television et en association avec PlayStation Productions. Carolyn Strauss et le président de Naughty Dog, Evan Wells, sont également producteurs exécutifs.

The Last of Us se concentre sur la relation entre un contrebandier nommé Joel et Ellie, 14 ans, cette dernière pouvant être la clé pour guérir la pandémie mortelle qui a entraîné le monde post-apocalypse du jeu. Embauché pour faire sortir Ellie d’une zone de quarantaine, Joel se retrouve à compter sur l’adolescente tout autant qu’elle compte sur lui alors qu’ils se battent pour survivre lors de leur voyage à travers les États-Unis. L’adaptation de HBO couvrira les événements du premier jeu, la suite à venir intitulée pouvant servir de base à du contenu supplémentaire.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur l’adaptation de HBO au fur et à mesure de son développement!

Source: Twitter

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.