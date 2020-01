Le dernier d’entre nous, partie 2, redéfinira la façon dont la violence dans les jeux vidéo est perçue

C’est sans même la moindre trace d’hyperbole quand on dit Le dernier d’entre nous, partie 2 est l’un des jeux les plus attendus de cette année.

La suite, qui est en développement depuis six ans, devrait arriver sur PlayStation 4 cet été et continuera la lutte de Joel et Ellie pour survivre dans un monde post-apocalyptique en décomposition. En raison de l’accent mis par la série sur la narration mature, Naughty Dog a jusqu’à présent réussi à garder les détails de l’intrigue spécifiques sous clé, avec seulement une période de temps générale (la partie 2 est définie cinq ans après le jeu original) et une poignée de personnages confirmé jusqu’à présent.

Les deux protagonistes susmentionnés sont connus pour revenir pour la suite, bien sûr, mais c’est ce dernier qui regardera les joueurs passer le plus clair de leur temps à regarder le monde à travers cette période. Selon l’écrivain Halley Gross, c’est ce changement de perspective qui ouvrira la voie à des commentaires fascinants sur le «cycle de la violence» et comment le traumatisme de grandir dans des environnements aussi hostiles affectera le jeune de dix-neuf ans.

“En fin de compte, c’est une histoire sur le cycle de la violence”, a déclaré Gross à GamesRadar, ajoutant: “Mais au-delà, c’est une conversation sur les effets qu’un traumatisme systémique peut avoir sur votre âme.” Un synopsis énigmatique si jamais nous en avons vu un , mais Gross continue d’apporter quelques éclaircissements. “The Last of Us 2 n’est pas seulement une histoire de vengeance”, poursuit-elle, mais une histoire de “ce qui pousse un personnage à rechercher une catharsis violente pour commencer. C’est comme, oui, elle part dans cette quête de justice, mais pourquoi? Quel est cet impact sur son âme et pourquoi continue-t-elle de continuer? »

En lisant entre les lignes, il semble qu’Ellie aura recours à la violence à la suite d’une sorte de catalyseur tragique (la mort de Joel, peut-être?), Mais où d’autres titres d’action s’appuieraient peut-être sur l’émotion elle-même pour justifier le gameplay, Gross veut entrelacer son utilisation avec angoisse réelle et crédible qui sous-tend les actions d’Ellie. C’est notre point de vue, au moins, mais qu’en est-il de vous? Dites-nous comment vous pensez que le deuxième chapitre de l’histoire d’Ellie se déroulera à l’endroit habituel ci-dessous!

Le dernier d’entre nous, partie 2 est sorti le 29 mai pour PlayStation 4.