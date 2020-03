Le dernier épisode de Michonne donne à “The Walking Dead” son plus haut taux d’audience de la saison 10 depuis la première

Ce n’était pas un secret pour entrer dans l’épisode de dimanche dernier de “Les morts qui marchent», Intitulé Ce que nous devenons, qu’il serait Danai GuriraLe dernier épisode, ce qui signifie que les scénaristes ont dû trouver un moyen d’écrire Michonne, pilier de longue date, de la série. Et ils l’ont fait, envoyant Michonne en voyage pour retrouver Rick Grimes – qui, il est maintenant clair, est probablement encore en vie.

Inutile de dire que ce que nous devenons était un grand épisode de la série même s’il ne s’agissait pas d’une première ou d’une finale, il n’est donc pas surprenant que l’épisode ait eu une légère hausse dans les cotes.

3,66 millions les gens ont regardé la dernière heure de Michonne, faisant de What We Become l’épisode le plus regardé de la dixième saison de l’émission depuis la première en octobre dernier.

Voici la répartition complète de l’audience des épisodes de la saison 10 jusqu’à présent:

Épisode 10.1 – 4,00 millions

Épisode 10.2 – 3,47 millions

Épisode 10.3 – 3,48 millions

Épisode 10.4 – 3,31 millions

Épisode 10,5 – 3,09 millions

Épisode 10.6 – 3,21 millions

Épisode 10.7 – 3,31 millions

Épisode 10.8 (finale de mi-saison) – 3,21 millions

Épisode 10.9 (première mi-saison) – 3,52 millions

Épisode 10.10 – 3,16 millions

Épisode 10.11 – 2,93 millions

Épisode 10.12 – 3,49 millions

Épisode 10.13 – 3,66 millions

Pour des raisons de comparaison et de contexte, le treizième épisode de la saison 9 a attiré 4,83 millions de téléspectateurs, reflétant la baisse constante des audiences de l’émission à mesure qu’elle s’allonge.

Et pour le contexte en ce qui concerne le paysage télévisuel dans son ensemble, “The Walking Dead” était la télédiffusion par câble originale la mieux notée dimanche soir dernier. Ces zombies ont encore mordu.

Le nombre de téléspectateurs à la télévision a augmenté, des millions de personnes dans le monde étant restées à la maison en raison de la pandémie de coronavirus à propagation rapide, et des émissions comme «The Walking Dead» en bénéficieront probablement dans les semaines à venir. Malheureusement, avec la production de l’émission actuellement fermée, il est possible que la onzième saison n’arrive pas en octobre.

