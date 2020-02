Le dernier! L’ex-femme de Luis Fonsi totalement fière enseigne tout

Adamari López nous la montre tous et est totalement fier de le faire, c’est pourquoi nous l’aimons profondément

23 février 2020

Le fameux Adamari López C’est un exemple total à suivre pour des millions de femmes, non seulement pour avoir surmonté une terrible maladie, mais aussi pour leur travail acharné dans le milieu artistique.

Son désir d’aller de l’avant et aussi pour son talent reconnaissable, c’est ce qui l’a amenée à être là où elle est actuellement.

Adamari López Il a une belle famille où l’amour et le respect abondent, il nous l’enseigne à travers ses réseaux sociaux, afin que nous puissions nous rapprocher de sa personnalité tant aimée par beaucoup.

À cette occasion, il nous a montré à tous ce qu’elle aime le plus dans cette vie, sa famille, qui est totalement fière de l’avoir.

Non seulement sa famille a appris à l’aimer malgré les hauts et les bas, mais aussi ses collègues et même son public qui l’ont accompagnée à chaque instant de sa vie, y compris cet événement lorsqu’elle s’est séparée du célèbre chanteur Luis Fonsi.

