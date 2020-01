Le dernier livre de voyage d’Anthony Bourdain sera publié plus tard cette année

Anthony Bourdain, décédé en 2018, a laissé un héritage sur la façon de voyager non seulement bien, mais respectueux de la culture et ouvert à de nouvelles expériences. Essentiellement, il a enseigné aux lecteurs à voyager correctement.

Anthony Bourdain | Jason LaVeris / FilmMagic

Y compris les livres de voyage, le regretté chef a publié treize publications, certains livres de cuisine, comme le livre de cuisine Les Halles d’Anthony Bourdain, des mémoires comme son célèbre Confidential Kitchen, et d’autres, des surprises complètes – saviez-vous que Bourdain a écrit des romans d’espionnage et de crime? C’était un écrivain doué qui aimait le raconter tel qu’il est.

Bourdain nous a laissé une dernière surprise – un nouveau carnet de voyage sur lequel il travaillait. Voici ce que nous savons de la publication finale d’Anthony Bourdain, y compris de quoi il s’agit et quand elle sera publiée.

Bourdain est décédé au plus fort de sa carrière

Le 8 juin 2018, Bourdain a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel en France. Il avait tourné un segment de son programme CNN, Parts Unknown, en Alsace, près de la frontière franco-allemande, et avait séjourné dans un hôtel de luxe dans une petite ville, Kaysersberg.

Le frère cadet et seul frère de Bourdain, Chris Bourdain, a déclaré un an après le décès du chef: «Il n’avait aucune idée [a new place]. Tony [would say], “Nous allons entrer ici et découvrir des choses ensemble”, a déclaré Chris aujourd’hui. “Les gens ne le voyaient pas comme un journaliste.”

«Un type au Congo qui ne s’ouvrirait jamais à un journaliste occidental – il s’ouvrirait à Tony. Tony a montré au gars d’un tabouret à Manille le même respect que Thomas Keller à Los Angeles, et a traité la femme qui cuisine dans un appartement n’importe où de la même manière. »

La mère de Bourdain est décédée cette semaine

La mère d’Anthony Bourdain, Gladys, qui a joué un rôle déterminant dans le lancement de sa carrière d’écrivain, est décédée cette semaine à l’âge de 85 ans. Gladys était elle-même une écrivaine accomplie et une éditrice du New York Times. Quand elle a lu un morceau particulièrement émouvant que son fils avait écrit, elle l’a transmis à une collègue, Esther Fein, demandant à Fein de le partager avec son mari, David Remnick, le nouvel éditeur du New Yorker.

Gladys espérait juste que cela aboutirait à quelque chose de bien. Ça faisait. Fein a rappelé cette semaine comment Gladys Bourdain l’avait approchée.

“Elle est venue et elle a dit:” Vous savez, votre mari a ce nouvel emploi “”, a déclaré Fein au Times lundi. “Je déteste ressembler à une maman arrogante, mais je vous le dis avec le chapeau de mon éditeur, pas le chapeau de ma mère. C’est vraiment bien, et c’est vraiment intéressant, mais personne ne le regardera, personne ne le rappellera ou lui donnera un deuxième regard. Pourriez-vous le remettre entre les mains de votre mari? »»

Fein a encouragé son mari à lire l’article d’Anthony et le New Yorker l’a imprimé avec le titre «Ne mangez pas avant de lire ceci». M. Bourdain a dit plus tard qu’il avait un contrat de lecture quelques jours après.

Le dernier livre de Bourdain

Dix-huit mois après la mort de Bourdain, son dernier livre a été annoncé par l’éditeur Harper Collins, et il s’appelle World Travel: An Irreverent Guide, écrit par Bourdain et son assistante Laurie Woolever. Il devrait être publié le 13 octobre 2020 et peut être précommandé dès maintenant.

Woolever et Bourdain avaient travaillé sur le livre avec l’espoir de le publier en 2018. Le couple a également écrit ensemble Appetites de 2016.

«World Travels» d’Anthony Bourdain et Laurie Woolever

Le co-auteur de Bourdain a déclaré dans un communiqué de presse cette semaine: «Ce livre permettra aux fans et suiveurs de Tony de continuer à marcher sur ses traces. . . J’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Tony pendant près d’une décennie, et je suis très heureux de pouvoir partager ses réflexions et ses idées sur le monde, tel qu’il l’a vu, dans ce guide. “

La couverture, qui a été dévoilée cette semaine avec l’annonce du livre, montre un dessin du caricaturiste Tony Millionaire de Bourdain se détendant devant un café parisien.

Quelle merveilleuse façon de se souvenir de cet écrivain, chef et voyageur extraordinaire.