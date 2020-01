Le dernier message de Kobe Bryant à Lebron James met en lumière son esprit sportif

Le monde entier est secoué après la mort de la légende du basket-ball Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère bizarre le 26 janvier. Bryant s’était retiré du sport qui avait fait de lui une star en 2016 et consacrait son temps à sa famille, y compris sa fille prodige du basket-ball Gianna, qui est décédée tragiquement avec lui. Alors que les fans se souviennent de sa vie et de son héritage, de nombreux médias publient des souvenirs de Bryant et des exemples qui soulignent son dévouement au professionnalisme et à l’esprit sportif.

Kobe Bryant était l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps

Bryant est né en 1978 et à un jeune âge, s’est révélé être un joueur de basket incroyablement talentueux. Très jeune, Bryant a commencé sa carrière dans la NBA avec les Lakers de Los Angeles. Il allait finalement jouer avec les Lakers pendant toute sa carrière de vingt saisons, devenant à jamais lié à la fois à l’équipe et à la ville de L.A.

Bryant a remporté de nombreux prix et distinctions au fil des ans, notamment en étant nommé Joueur le plus utile à plusieurs reprises et en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à atteindre 30 000 points en carrière à l’âge de trente-quatre ans. En fin de compte, Bryant a remporté un total de quatre All-Star MVP Awards, égalant avec le joueur légendaire Bob Pettit pour le plus dans l’histoire de la NBA.

Bryant a pris sa retraite du basket-ball en 2016, mais il a continué à montrer son amour du jeu d’autres façons. En 2018, Bryant a réalisé le court métrage Dear Basketball et a remporté un Academy Award du meilleur court métrage d’animation pour le projet.

Au cours de ses dernières années, Bryant a passé la majeure partie de son temps avec sa famille, y compris son épouse Vanessa Bryant et leurs quatre jeunes filles. La plus jeune fille de Kobe Bryant, Capri, est née en juin 2019, ce qui la rendait âgée de moins d’un an lorsque son père est décédé.

Comment Kobe Bryant est-il mort?

Kobe Bryant | Harry How / .

Dans l’après-midi du 26 janvier, plusieurs médias ont rapporté que Bryant, ainsi que plusieurs autres passagers voyageant dans un hélicoptère privé, étaient décédés des suites d’un accident mortel. Les conditions météorologiques à l’époque auraient été brumeuses, ce qui aurait pu contribuer à l’accident, bien que les détails de la cause de l’accident soient encore vagues.

Alors que beaucoup pensaient initialement que la nouvelle était un canular, elle s’est rapidement révélée être un fait et les fans du monde entier se sont mis en deuil. Le statut légendaire de Bryant et son jeune âge ont rendu l’accident encore plus tragique.

Le fait que sa jeune fille était avec lui – la fille de 13 ans de Bryant, Gianna, était parmi les passagers décédés – a ajouté encore plus de couches de tristesse à l’histoire. Partout, les fans et les personnalités des médias ont eu du mal à comprendre tout cela.

Quel message Kobe Bryant a-t-il envoyé à LeBron James?

Avant tout, Bryant était le sportif accompli. Son amour du basket-ball a dominé ses premières années et il était bien connu comme l’un des joueurs les plus compétitifs de ce sport.

Pourtant, quand il s’agissait de reconnaître la grandeur, il n’hésiterait pas à attribuer le mérite là où c’était dû. Le week-end avant sa mort, Bryant a tendu la main à sa compatriote star du basket-ball LeBron James, le remerciant avec “beaucoup de respect” d’avoir dépassé son total de points de carrière – Bryant.

À la suite du décès de Bryant, James a pris la parole, disant que «cela n’a pas de sens» que Bryant n’est plus là et qu’il est heureux d’être dans «toute conversation» qui comprend une légende comme Bryant. James a également révélé que la toute première fois qu’il a rencontré Bryant, la star lui a donné ses chaussures, peut-être pour passer le flambeau.

Dans les jours et les semaines à venir, la famille et les amis de Bryant seront laissés pour ramasser les morceaux et avancer dans leur vie. Les fans de Bryant continueront de revivre sa mémoire à travers des clips vidéo et des anecdotes sur la marque vraiment indélébile qu’il a laissée sur le jeu de basket-ball.