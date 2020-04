Le dernier message vidéo du prince Harry a des observateurs royaux interrogeant exactement quand il a vraiment déménagé à Los Angeles

Le prince Harry s’est retrouvé au milieu d’une autre controverse. Le duc de Sussex a récemment partagé un message vidéo pour un organisme de bienfaisance qui a laissé les observateurs royaux s’interroger sur la chronologie de son déménagement à Los Angeles. Le clip présente un arrière-plan similaire à une vidéo que Harry a partagée le mois dernier, soulevant des questions sur le moment où lui et Meghan Markle ont vraiment déménagé à LA.

Prince Harry | TOLGA AKMEN / . via .

La nouvelle vidéo du prince Harry suscite la controverse

Harry a partagé la vidéo pour promouvoir l’association caritative WellChild. Harry est

le patron de l’organisation, qui aide à soutenir les enfants qui sont

dangereusement malade.

Alors que le message d’Harry était destiné à l’organisme de bienfaisance, les téléspectateurs ont rapidement remarqué que l’arrière-plan de la vidéo de 30 minutes était très similaire à celui qu’Harry avait utilisé un mois plus tôt – alors que lui et Meghan, la duchesse de Sussex, étaient soi-disant toujours au Canada.

La couleur du mur derrière le prince Harry est presque identique dans

les deux vidéos, tandis que le cadre de la porte semble également être le même.

Les fans ont commencé le hashtag, #wheresharry, après la vidéo.

Selon Express,

les experts royaux Lizzie Robinson et Chris Ship ont parlé de la vidéo

arrière-plan et se demanda où Harry restait quand il a filmé le clip.

“Derrière le prince Harry, quand il a fait ce message vidéo pour

WellChild, le faisait-il de LA ou du Canada? Où était-il? », A déclaré Ship.

Harry et Meghan ont-ils déménagé à Los Angeles plus tôt que tout le monde ne le pensait?

Harry et Meghan ont séjourné dans une maison de location sur l’île de Vancouver au cours des premiers mois de l’année. Vers la fin du mois de mars, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à LA juste avant que les États-Unis et le Canada ne ferment leurs frontières en raison de la pandémie de coronavirus.

La vidéo, bien sûr, jette de sérieux doutes sur le moment où le prince Harry

et Meghan a déménagé aux États-Unis. Si la pièce dans les deux vidéos est la même, alors

il est possible que le couple ait déménagé à Los Angeles plus tôt que quiconque ne le pensait.

“Je suppose qu’ils ont déménagé à LA beaucoup plus tôt que n’importe lequel d’entre nous

réalisé “, a déclaré Robinson. “C’est ce que j’en ai retiré moi aussi. Soit

ils ont pris la cuisine et se sont installés à Los Angeles ou ils étaient déjà

Los Angeles quand tout se passait. »

Le prince Harry et Meghan n’ont pas commenté les rapports entourant leur déménagement à LA. Les deux ont récemment été repérés dans la région, nous pouvons donc confirmer qu’ils vivent quelque part dans la ville.

Des sources croient que les deux veulent acheter une maison à Malibu, même si cela

ne sait pas s’ils se sont installés sur une maison ou non. À l’heure actuelle, l’ensemble

l’état est sous verrouillage, et Harry et Meghan ont confirmé qu’ils sont

concentrer leurs efforts sur l’aide aux personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

Le prince Harry réagit violemment pour ne pas rentrer chez lui

Compte tenu de la façon dont Harry et Meghan sont maintenant à Los Angeles, ils ont été critiqués pour s’être éloignés du Royaume-Uni pendant une période de crise.

Selon Express,

l’expert royal Angela Levin a critiqué Harry pour ne pas revenir dès que le Royaume-Uni

est allé sous verrouillage. Les commentaires de Levin sont arrivés peu de temps après que Harry ait félicité les membres

du National Health Service pour leur travail acharné en première ligne.

“C’est vraiment dommage qu’il ne soit pas là pour aider”, a déclaré Levin.

Le prince Harry a pris une chaleur similaire dans les jours et les semaines après que le prince Charles a été testé positif au coronavirus. Heureusement, Charles n’a subi que de légers symptômes liés au virus et s’est complètement rétabli.

Les membres de la famille royale sont isolés alors que le pays

pratique la distanciation sociale. Bien que la plupart de leurs prochains engagements aient

a été annulée, plusieurs membres de la famille royale ont rempli leurs fonctions royales via vidéo

conférence.

Les Sussex tournent le dos aux tabloïds britanniques

Outre le dilemme récent du prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex ont récemment donné le feu vert aux tabloïds britanniques. Le couple a lutté contre les tabloïds au cours des deux dernières années et a assuré aux rédacteurs en chef de Daily Mirror, The Sun, Daily Express et Daily Mail qu’ils étaient désormais officiellement rejetés.

“Le duc et la duchesse de Sussex ont regardé les gens qu’ils

savoir – ainsi que de parfaits inconnus – ont leur vie complètement séparée

sans raison valable, à part le fait que les potins salaces augmentent

les revenus publicitaires », a écrit le couple. “Cela dit, veuillez noter

que le duc et la duchesse de Sussex ne s’engageront pas avec votre

sortie.”

Le prince Harry a plaidé avec Thomas Markle à la veille du mariage, les documents judiciaires montrent https://t.co/rjV8wA2LTF windsor incapable de voir qu’il a causé le désordre en ne vérifiant pas soigneusement le fond du markle. – hoare, r (@hoare_) 20 avril 2020

Selon NBC

News, Harry et Meghan ont ajouté qu’ils ne travailleraient avec aucun des

tabloïds en Grande-Bretagne et que les points de vente peuvent s’attendre à «zéro engagement»

de leur fin.

Nous ne savons pas si Harry et Meghan interdiront les tabloïds

assister à leurs événements, mais ils ont clairement exprimé leur dégoût.

Le prince Harry et Meghan Markle ont poursuivi plusieurs tabloïds au Royaume-Uni l’année dernière pour avoir publié des lettres écrites de la duchesse de Sussex à son père, Thomas Markle, sans autorisation.