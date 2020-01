Le dernier! Natti Natasha stars avec une tenue audacieuse son nouveau thème, regardez-le ici

Regardez Natti Natasha avec la tenue la plus transparente qu’elle a utilisée dans un clip

23 janvier 2020

Le chanteur dominicain Natti Natasha, a été la cause d’une agitation qui est devenue virale sur les réseaux sociaux en raison d’une présentation sensationnelle.

Et cette fois, la chanteuse fait la promotion de son nouveau single avec C. Tangana intitulé “Ça va et vient”, qui sera présenté en première MTVLA à venir bientôt; Cette grande chanson a laissé ses fans incroyablement excités d’attendre ce nouveau thème.

Les images qui ont fui sur les réseaux sociaux, en plus de promettre une sorte de court métrage basé sur les années 40, laissent également très peu à l’imagination en raison de la sensualité avec laquelle le beau apparaît Natti, ayant une tenue d’impact assez transparente qui révèle son corps voluptueux.

De son côté, le Rappeur madrilène jouant le rôle d’un boxeur à côté de Natti Natasha qui sera l’actrice principale du court-métrage, unie sous la phrase: “perdre gagner j’ai appris sur le ring”, fait monter notre imagination très haut, mais au final ce ne sont que les détails qui nous permettent de voir dans le billet publié.

“Ça va et vient” promet-il, et ses fans ainsi que des personnalités ne cessent de commenter cela, sans aucun doute nous souhaitons un succès retentissant dans la collaboration de ces magnifiques artistes.

