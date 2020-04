Le dernier O.G. Bande-annonce de la saison 3 avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish

Le SCT a publié l’officiel Le dernier O.G. Bande-annonce de la saison 3 avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish et co-créée par Jordan Peele, lauréat d’un Oscar. En avant-première le mardi 7 avril à 22 h 30, vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant ci-dessous!

Après avoir purgé sa peine à la maison de transition et avoir fait flamber son camion de nourriture, la saison trois trouve Tray (Morgan) à la recherche d’un nouvel endroit pour vivre et de nouvelles formes de revenus. Il atterrit à Brooklyn embourgeoisé, où il commence à faire des visites à pied de la «légende du capot» de la ville qui change pour toujours autour de lui. Pendant ce temps, l’ex-petite amie de Tray, Shay (Haddish), se voit offrir l’opportunité d’affaires d’une vie, ce qui pourrait signifier de grands changements pour toute la famille.

Le dernier O.G. est produit par Tracy Morgan, Jordan Peele pour Monkeypaw Productions, Eric Tannenbaum et Kim Tannenbaum pour The Tannenbaum Company, Joel Zadak of Artists First, Keenen Ivory Wayans, Carl Jones et Steve Ast.

Les co-producteurs exécutifs incluent Jason Wang pour The Tannenbaum Company et Win Rosenfeld pour Monkeypaw Productions.