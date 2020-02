Le dernier O.G. Bande-annonce de la saison 3: la comédie TBS de Tracy Morgan revient en avril

Après avoir marqué des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, la comédie à succès de Tracy Morgan sur TBS Le dernier O.G. est sur le point de revenir pour une troisième saison, avec le réseau câblé débutant la première bande-annonce du prochain chapitre qui dévoile également une date de première en avril. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Tracy Morgan rejoint Eddie Murphy dans la suite de Coming to America

Le dernier O.G. se concentre sur Tray (Morgan), un ancien détenu choqué de voir à quel point le monde a changé quand il est sorti de prison pour bonne conduite après un séjour de 15 ans. De retour dans son quartier de Brooklyn récemment embourgeoisé, il découvre que son ancienne petite amie, Shay (incarnée par l’actrice vedette et comédienne émergente Tiffany Haddish), a épousé un homme blanc affable et prospère (Ryan Gaul) qui aide à élever les jumeaux (Taylor Mosby & Dante Hoagland) Tray n’a jamais su qu’il existait. Ne voulant rien de plus que de se connecter avec ses enfants, mais n’ayant ni l’argent pour subvenir à leurs besoins ni pour lui-même, Tray se remet sur les compétences qu’il a apprises en prison pour joindre les deux bouts tout en foulant un territoire inconnu.

La troisième saison verra Tray contraint de trouver une nouvelle maison après avoir terminé son séjour à la maison de transition et son camion de cuisine en flammes. Il se dirige vers un Brooklyn embourgeoisé occupé par des voisins colorés et branchés et vit la vie d’une «légende du capot», offrant des visites à pied de la ville qui change autour de lui. Ailleurs, l’ex-petite amie de Tray, Shay, se voit offrir une opportunité commerciale majeure qui entraînerait de grands changements pour toute la famille.

Le dernier O.G. met également en vedette Cedric the Entertainer en tant que chef de la maison de transition où réside Tray, et Allen Maldonado en tant que cousin de Tray, Bobby, qui l’aide à s’adapter à la vie à l’extérieur. Les producteurs exécutifs avec Morgan et Peele sont Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum, John Carcieri et Joel Zadak de Principato Young.

CONNEXES: Scooby-Doo enrôle les voix de Will Forte, Gina Rodriguez et Tracy Morgan

La troisième saison verra la Gaule, Maldonado, Mosby, Hoagland, Bresha Webb, Anna Maria Horsford, Derek Gaines et Joel Marsh Garland reprendre leurs personnages, aux côtés des apparitions invitées de Mike Tyson, Kat Williams, JB Smoove, Sasheer Zamata, Marla Gibbs, John Amos, Zach Cherry, Chelsea Frei, Lord Jamar, Clifton Powell, Roy Wood Jr., Michael Croner et Andrew Richardson.

La série est co-créée et produite par le réalisateur oscarisé Jordan Peele via sa bannière Monkeypaw Productions aux côtés de Morgan, Eric et Kim Tannenbaum pour The Tannenbaum Company, Joel Zadak of Artists First, Keenen Ivory Wayans, Carl Jones et Steve Ast.

Le dernier O.G. reviendra au SCT le 7 avril!