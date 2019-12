Le dernier réalisateur Jedi défend la façon dont il dépeint Luke Skywalker

Y a-t-il quelque chose d'aussi controversé dans l'histoire de la saga que la représentation de Luke Skywalker dans Star Wars: The Last Jedi? Depuis Épisode VIII est sorti il ​​y a deux ans, ceux qui détestaient le film n'ont pas cessé de faire exploser le scénariste / réalisateur Rian Johnson pour avoir "ruiné" le héros de la trilogie originale avec sa version audacieuse et révisionniste du personnage.

Comme il le fait souvent, Johnson a récemment répondu à l'un de ces fans sur Twitter et a offert sa défense pour expliquer pourquoi il décrivait Luke comme un homme brisé, avec sa foi dans le déclin des Jedi, en TLJ. Le message d'origine était une réponse à une ventilation approfondie comparant les actions de Luke dans Le retour des Jedi avec le film de Johnson, avec le tweeter soutenant que le réalisateur "détruit complètement" Luke. Après cela, Johnson s'est avancé pour offrir ses réflexions sur leur réclamation.

Gil, je comprends ce point de vue mais je suis totalement en désaccord avec lui. En fait, je pense que cela manque de respect au personnage de Luke en le traitant non pas comme un véritable héros mythique surmontant les blessures et les défauts récurrents, mais comme un personnage de jeu vidéo qui a atteint une mise sous tension binaire et permanente. – Rian Johnson (@rianjohnson) 20 décembre 2019

La question de savoir si TLJLa présentation de Luke était la bonne voie à suivre est tellement épineuse, même Mark Hamill a clairement indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la direction – bien qu'il ait depuis admis qu'il regrettait d'avoir exprimé cette opinion. Quel que soit le côté de la fracture sur lequel vous vous trouvez, vous devez admettre que Johnson illustre bien son propos ici, démontrant qu'il voulait se concentrer sur l'humanité du personnage plutôt que de le déifier ou de le garder stagnant.

C'est aussi assez drôle et ironique que ce fan soit reconnaissant à Abrams de revenir pour La montée de Skywalker, quand ce fut Abrams qui a mis en place l'idée de Luc se cachant loin de l'univers comme un ermite en premier lieu dans Le réveil de la force. Johnson prenait juste l'histoire à l'étape suivante naturelle Star Wars: The Last Jedi.