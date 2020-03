Le dernier tango à Halifax a-t-il pris fin? Combien d’épisodes sont dans la série 5 de la comédie dramatique de la BBC? – HITC

L’épisode 4 de Last Tango à Halifax était rempli de son humour et de son drame émotionnel, mais cela marque-t-il la fin du spectacle?

Last Tango de Sally Wainwright à Halifax a été l’une des séries dramatiques les plus populaires de la BBC au cours des dernières années, la série enregistrant régulièrement des millions de téléspectateurs.

Après une attente de près de quatre ans, la série 5 est enfin arrivée en février 2020 avec une multitude de nouveaux épisodes pour les fans à qui il est permis de dire que la nouvelle série n’a pas été déçue.

La conclusion du quatrième et dernier épisode de la série a toutefois laissé les fans confus, car il laisse entendre simultanément que la série pourrait à la fois se terminer et se poursuivre.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour le spectacle à venir? Le spectacle s’est-il terminé pour de bon?

* spoilers à venir pour l’épisode 4 de la série 5 de Last Tango à Halifax *

Last Tango in Halifax série 5 épisode 4

La cinquième série de Last Tango, qui a commencé le 23 février et se déroule sur quatre épisodes, accueille à nouveau Timothy West en tant que Ted, le frère d’Alan, et maintient la relation entre les deux fermement au cœur de la série.

Le quatrième et dernier épisode, cependant, entraîne une conclusion tragique pour Ted qui ajoute un ton sombre à la finale de la série.

Dans les derniers instants de la cinquième série de Last Tango, nous nous joignons à Alan et Celia pour célébrer leur anniversaire de mariage ensemble, rappelant leurs récents exploits et la perte tragique de Ted.

Pas du genre à rester optimiste, cependant, la paire est entraînée par la musique jouée dans le restaurant de l’hôtel, dansant l’épisode peu de temps avant le générique avec le soleil se couchant dans la fenêtre derrière eux.

Le dernier tango à Halifax a-t-il pris fin?

Officiellement, non. Mais aucune sixième série n’a été confirmée non plus.

Bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’appétit pour la créatrice de l’émission, Sally Wainwright.

S’adressant au Radio Times lors de la cinquième série de Last Tango, Sally Wainwright a déclaré à propos de la perspective d’une sixième série: «Je veux dire, je l’espère. Je voudrais écrire ce spectacle jusqu’à ce que les vaches rentrent. “

Opinion: Pourquoi la série 5 serait un bon endroit pour terminer

Alors que la série 5 laisse définitivement la porte ouverte à plus, avec Alan et Celia disant “c’est encore sept ans” à leur anniversaire de mariage, la conclusion de la finale de la série a vraiment l’impression qu’elle pourrait agir comme une fin si besoin est, avec la paire danser au coucher du soleil.

Alors que nous avons adoré chaque minute de ce spectacle, que nous rions à haute voix ou que nous retenions les larmes, la dernière chose que nous voulons voir est le dernier tango qui s’épuise.

Les premiers signes de cela peuvent être vus dans les figures de visionnement alors que la série 5 a vu une baisse importante mais non alarmante des téléspectateurs. Alors que les séries 1 à 4 comptaient en moyenne 7,36 millions de téléspectateurs par épisode, la série 5 n’a pas atteint 6,1 millions au cours des deux premiers épisodes. Est-ce que plus de séries suivraient la même tendance? C’est difficile à dire.

Il y a aussi la question de savoir combien de temps l’attente entre les séries serait longue, car l’attente de quatre ans entre les séries 4 et 5 a été difficile pour certains.

Mais là encore, Sally Wainwright s’est révélée être une écrivaine magistrale au fil des ans, donc tout ce qu’elle fait bruisser serait sûrement accueilli à bras ouverts, c’est juste une question de savoir si la demande de Last Tango demeure.

Les séries 1 à 5 de Last Tango à Halifax sont maintenant disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

