Le dessinateur de X-Men montre sa version de Dragon Ball Z

Rubens Bernardino da Silva, populairement connu sous le nom de R.B. Silva, est une artiste de bande dessinée brésilienne qui a travaillé pendant des années dans l'industrie de la bande dessinée aux États-Unis, en particulier Dark Horse (Brain Boy), Marvel (Uncanny X-Men) et DC Comics (Jimmy Olsen # 1). Comme tout bon latino-américain, R.B. Silva est fan de Dragon Ball, la série japonaise qui est devenue une étape importante de ce côté du monde grâce à sa version anime.

Silva a fait une série d'illustrations avec les personnages de Dragon Ball avec son style, montrant à quoi ressembleraient les personnages d'anime s'ils appartenaient à Marvel:

De plus, il a réalisé un dessin avec des personnages de Dragon Ball Z, en particulier de la saga Freezer.

Ici, nous voyons Bulma à côté de certaines des héroïnes des X-Men:

Et ici, il montre des portraits de certains méchants de Dragon Ball:

Et voici l'un de Maître Roshi:

Enfin, une version de Goku, bien qu'ici il utilise un style plus proche du manga:

Le dessin a dessiné les bandes dessinées Netherworld, Timestorm 2009/2099, Vision Machine, Secret Six, Superman 8o-Page Giant, Action Comics, Jimmy Olsen, The New 52, ​​Brain Boy, Worlds 'Finest, Red Hood and the Outlaws, Justice League of America, Superman, Earth 2: World's End, Max Ride: Ultimate Flight, The Amazing Spider-Man vol.4, Secret Wars, Nova vol.6, The Uncanny Inhumans, X-Men Gold, X-Men: Blue, Generations : Phoenix & Jean Gray, parmi tant d'autres.

