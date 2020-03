Le deuil! Luis Miguel a fait de sa petite amie le pire et c’est arrivé Mollie pleure!

À la fin de l’année dernière, des rumeurs ont commencé selon lesquelles la chanteuse avait forcé son partenaire actuel à suspendre sa grossesse.

13 mars 20208: 41 h

Mollie Hannah Gould, la chorale actuelle et partenaire émotionnel de Luis Miguel, a commenté tous les détails de cette situation au TVnotas Magazine dans une interview où elle a expliqué son absence lors de la tournée de la chanteuse aux États-Unis.

Les informations fournies par le magazine indiquent que la mannequin et la chanteuse n’ont pas assisté aux dates des 9, 12, 14 et 15 juin, ce qui est étrange, étant donné qu’elle est la gâtée, et qu’elle est finalement revenue le 18 de ce mois pour la présentation de ce jour.

Selon le modèle, au début de la relation, Luis Miguel a précisé à plusieurs reprises qu’il ne voulait plus d’enfants, selon Hannah, la raison en est que le chanteur ne veut plus de responsabilités ou d’obligations, à son âge, il ne veut que vivre.

La conversation du modèle avec le magazine est assez explicite et détaillée, mais l’un des commentaires a retenu l’attention, suggérant que ce ne serait pas la première fois que le chanteur prenait cette décision.

“Oui, car comme je l’ai dit, je savais déjà qu’il ne voulait plus avoir d’enfants, et c’est pourquoi il lui demandait toujours de prendre soin de lui. S’il s’était accroché à l’accouchement, la situation se compliquerait, comme ce fut le cas avec Stéphanie Salas et Aracely Arámbula lorsqu’ils ont eu des enfants avec lui. Il a abandonné sa fille Michelle Salas et l’a refusé pendant de nombreuses années. “

