Le deuil, un obstacle pour surmonter les troubles de l’alimentation

Mexico.- Selon une étude publiée dans l’International Journal of Eating Disorders, la plupart des personnes souffrant de troubles de l’alimentation ont demandé de l’aide trop tard par culpabilité et par honte.

L’étude a mené une enquête en ligne auprès de près de 300 jeunes australiens âgés de 18 à 25 ans, qui souffraient de problèmes d’alimentation, de poids et de forme corporelle.

La plupart d’entre eux ont indiqué que, pour des raisons telles que la peur d’être un fardeau, la honte, le manque de perception de la gravité de la maladie, entre autres, ils n’avaient pas demandé d’aide.

Les troubles de l’alimentation sont des maladies dans lesquelles les gens éprouvent des problèmes dans leurs habitudes alimentaires et dans la perception de leur corps, ce qui affecte leurs pensées et leurs émotions, selon l’American Psychiatric Association (APA). ).

Selon le Merck Manual of General Medical Information, les types de troubles de l’alimentation les plus courants sont:

Anorexie mentale: c’est un trouble caractérisé par l’existence d’un effort incessant pour perdre du poids, ils ont également une perception déformée de l’image corporelle ou une peur intense de l’obésité. Les personnes souffrant de ce trouble éprouvent également une réticence à maintenir le poids corporel aux valeurs normales minimales et chez certaines femmes, l’absence de menstruations se produit même.

Boulimie nerveuse: les personnes atteintes de ce trouble mangent de grandes quantités de nourriture puis provoquent des vomissements, elles utilisent également des laxatifs, suivent un régime ou effectuent des séances d’exercices physiques très intenses afin de compenser les frénésie alimentaire.

Trouble de la frénésie alimentaire: se caractérise par l’ingestion de grandes quantités de nourriture accompagnée d’une sensation de perte de contrôle. En général, les gens n’essaient pas de libérer en quelque sorte l’excès de nourriture mangé, comme dans le cas de la boulimie nerveuse.

Les chercheurs ont indiqué qu’il existe un grand besoin d’éduquer et de sensibiliser les gens sur la gravité et l’impact des troubles de l’alimentation, et sur la façon dont les symptômes peuvent s’aggraver sans aucune intervention médicale.

