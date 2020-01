Le développeur de Gollum dévoile les nouveaux détails du gameplay

Bien qu’ils aient été annoncés il y a près d’un an, les fans ont peu entendu parler depuis Le Seigneur des anneaux: Gollum.

L’aventure, qui est en développement au studio allemand Daedalic Entertainment, devrait être lancée en 2021 et, comme son nom l’indique, se concentre presque exclusivement autour du pauvre Stoor qui a développé une obsession malsaine pour le One Ring. Cela couvre toutes les informations officielles publiées par le studio en mars de l’année dernière, mais maintenant, Daedalic est enfin prêt à partager plus sur son ambitieuse lettre d’amour à Tolkien.

Discutant du titre dans le dernier numéro du magazine EDGE, le producteur principal Kai Fiebig a révélé un certain nombre de nouveaux détails, notamment que cette interprétation de Gollum ne ressemblera en rien à la version en direct réalisée par Andy Serkis. “Nous ne voulons pas déplaire aux gens qui n’ont vu que les films”, admet Fiebig, ajoutant “Mais en bref, il ne ressemble pas à Andy Serkis. Nous avons commencé avec la personne qu’il était, puis nous l’avons évolué. Vous pouvez voir que cela ressemblait autrefois à un être humain, avant que le Ring ne le corrompe. »

En ce qui concerne le gameplay, EDGE décrit le spin-off comme une expérience furtive en mettant l’accent sur les segments d’escalade et de plate-forme, l’histoire de Gollum se déroulant avant la trilogie originale. Commençant dans la forteresse de Barad-dûr où il est détenu en captivité, l’évasion de Gollum servira de catalyseur pour une aventure plus large qui mènera vraisemblablement le joueur à divers endroits de la Terre du Milieu. Ce à quoi il ne faut pas s’attendre, cependant, c’est la gamme habituelle de compétences, de capacités spéciales ou d’autres systèmes de progression à débloquer au cours du jeu.

Selon le designer Martin Wilkes, une grande partie du tirage au sort proviendra de l’expérience du conflit interne entre Gollum et Sméagol. «Ce n’est pas seulement choisir d’être Sméagol ou Gollum, car pour Gollum en tant qu’entité, ce n’est pas si simple. Chaque personnalité est attaquée par l’autre; chacun doit se défendre. »

Daedalic a clairement un véritable amour pour le monde fantastique de Tolkien, alors, mais il reste à voir si Le Seigneur des anneaux: Gollum peut offrir à la fois un gameplay engageant et une narration solide. Attendez-vous à plus de détails pour le titre Xbox Series X et PlayStation 5 à la surface plus tard cette année.