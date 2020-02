Le développeur de «Mutant Year Zero» dévoile un nouveau jeu de stratégie tactique, «Corruption 2029»

Frais de leur succès avec Mutant Year Zero: Road to Eden, le développeur The Bearded Ladies a révélé ses derniers efforts dans un autre jeu post-apocalyptique, Corruption 2029. La meilleure partie? Ça sort la semaine prochaine!

Prévu pour une sortie le 17 février en exclusivité sur Epic Games Store, comme Mutant Year Zero, Corruption 2029 est un jeu de stratégie tactique, mais dans ce cas, il s’inspire de franchises comme XCOM et The Terminator.

L’histoire raconte que dans Corruption 2029, l’Amérique est envahie par des créatures corrompues et inhumaines, avec lesquelles les joueurs devront se battre avec leur propre groupe de soldats augmentés. Semblable à Mutant Year Zero, Corruption 2029 se concentre sur la furtivité et la surveillance de votre environnement avant de décider si vous souhaitez vous engager ou non dans une bataille.

Aucun mot encore si le jeu verra une sortie sur Steam.