Le dieu du mal revient dans les premières séquences de Loki

La prochaine série d’émissions télévisées de Marvel Cinematic Universe qui devrait arriver sur Disney Plus commence vraiment à chauffer maintenant. Hawkeye a peut-être été retardé, mais WandaVision a été poussé plusieurs mois et arrivera maintenant cette année, tandis que The Falcon and the Winter Soldier est déjà en production depuis des mois, avec des photos prises sur Internet à un rythme alarmant.

Alors que deux émissions MCU semblent diminuer d’ici la fin de cette année, Marvel Studios espère sûrement reproduire ce modèle, et nous savons déjà que Tom Hiddleston Loki sera le premier à sortir des portes en 2021. Malheureusement, nous n’avons pas encore beaucoup appris sur les retombées, à part le fait que le récit se déroule dans une réalité alternative, à la suite de l’évasion du dieu du mal avec le Tesseract pendant Avengers: Fin du jeu. Et même s’il est peu probable que nous en apprenions plus avant un moment, Marvel nous a tous surpris plus tôt ce soir en révélant les toutes premières images de l’émission, que vous pouvez voir ci-dessus.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Mélangée dans une promo pour montrer ce qui arrive à Disney Plus, la vidéo taquine non seulement Loki, mais aussi WandaVision et Falcon et le soldat d’hiver susmentionnés. Compte tenu de sa courte durée et du fait qu’il doit mettre en lumière trois projets différents, nous n’en verrons pas beaucoup, mais les fans seront sans doute en train de bourdonner sur plus de Tom Hiddleston dans le rôle.

Avant de rattraper l’anti-héros bien-aimé, nous verrons d’abord ce que Bucky et Sam ont fait dans TFATWS, avant que Wanda et Vision ne soient réunis dans leur propre émission vers la fin de cette année. Et quant à Loki, il arrive enfin à Disney Plus au printemps 2021. Ne le manquez pas.