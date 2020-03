Le directeur artistique partage des conceptions en 3D pour Batman: The Rogated Series Rogues

Le directeur artistique de God of War, Raf Grassetti, a partagé ses superbes conceptions 3D de la Rogues Gallery de Batman: The Animated Series sur les réseaux sociaux.

Pour beaucoup de gens, Batman: The Animated Series est leur version définitive du Dark Knight. La série continue d’avoir un tel héritage aujourd’hui en grande partie en raison de son look intemporel inspiré des dessins animés de Fleischer Superman. Il a été récemment annoncé que DC Comics produira une prochaine série de bandes dessinées qui se déroulera dans l’univers Batman: The Animated Series et explorera des personnages comme Jason Todd et Deathstroke. La prochaine série de bandes dessinées devrait arriver le mois prochain.

Au cours des derniers jours, le directeur artistique de God of War, Raf Grassetti, a partagé ses incroyables conceptions 3D de la Rogues Gallery de Batman: The Animated Series sur son Instagram. Grassetti a publié mardi une photo de groupe avec certains des méchants, mais a révélé qu’il prévoyait de faire des dessins pour Poison Ivy, Catwoman, Riddler et M. Freeze également. Vous pouvez consulter les conceptions qu’il a faites jusqu’à présent pour Clayface, Man-Bat, Bane, Killer Croc, The Penguin, Two-Face, Harley Quinn et The Joker ci-dessous:

Batman: The Adventure Continues est un mini-série de six numéros qui continuera la série bien-aimée de Paul Dini Alan Burnett et de l’artiste Ty Templeton. Voici le synopsis de la prochaine série DC Comics:

Des producteurs visionnaires de Batman: la série animée vient de toutes nouvelles histoires dans ce monde animé séminal. Dans ce chapitre d’ouverture, S.T.A.R. Les laboratoires de Gotham City sont attaqués par un robot géant qui vole une pièce entière du laboratoire. Qui contrôle le robot? Comment Batman arrêtera-t-il la menace mécanisée? Et qu’est-ce que cela a à voir avec la soudaine apparition de Lex Luthor à Gotham?

Batman: l’aventure continue # 1 sera disponible le 1er avril.

