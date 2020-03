Le directeur d’Annabelle convoque Ramon Rodriguez pour «Lullaby»

Annabelle et Wish Upon réalisatrice John R. Leonetti invoquera un ancien mal dans Berceuse d’Alcon Entertainment.

Ramon Rodriguez (“The Wire”, “The Affair”) vient d’être jeté en face Oona Chaplin dans le prochain film d’horreur écrit par Alex Greenfield et Ben Powell, rapporte Deadline.

Berceuse est enracinée dans le folklore et suit une nouvelle mère qui découvre une berceuse dans un livre ancien et considère bientôt la chanson comme une bénédiction. Mais son monde se transforme en cauchemar lorsque la berceuse fait naître l’ancien démon Lilith – qui fait partie de la phrase hébraïque «Lilith-Abi» qui se traduit par «Lilith, Begone».

Le casting de Rodriguez a été annoncé par les cofondateurs d’Alcon Entertainment et les co-PDG Broderick Johnson et Andrew Kosove, qui serviront de producteurs aux côtés d’Envision Media Arts Lee Nelson et David Tish. Carl Rogers et Scott Parish d’Alcon sont producteurs exécutifs avec Markus Goerg de Heroes and Villains, Mikhail Nayfeld et Dick Hillenbrand, Jeff Bowler, John Lewis et Bret Saxon de B3 Media et Mark Holder de Wonder Street.

Le tournage devrait bientôt commencer.