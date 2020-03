Le directeur de Batman dévoile un premier aperçu de la nouvelle Batmobile

Bien qu’il ait peut-être divisé les fans au milieu, c’était une décision intelligente de la part du réalisateur Matt Reeves de publier le premier regard officiel sur Robert Pattinson en costume pour Le Batman le mois dernier. En ce qui concerne les superproductions de cette taille et de cette échelle, il y aura toujours des photos qui fuiront sur le Web, et Reeves fera le saut qui empêchera le premier aperçu de Pattinson sous la cape et le capot d’être gâché des photos basse résolution qui pourraient ne lui faites jamais justice.

Pourtant, comme nous venons de le mentionner, quelque chose d’aussi prestigieux que The Batman sera toujours suivi de près par les paparazzis et bien que la production ait fait du très bon travail jusqu’à présent pour garder les choses secrètes, ce n’est qu’une question de temps avant plus fuit. Ressentant peut-être cela, Reeves a de nouveau pris le dessus sur nous, se rendant sur Twitter aujourd’hui pour révéler notre premier regard sur la nouvelle Batmobile.

Vu dans la galerie ci-dessous, il est très différent de toute autre itération du véhicule qui l’a précédé et est sûr d’inspirer autant de discussions que le Batsuit.

Intéressant, hein? Bien sûr, avec Le Batman étant dans la deuxième année de Bruce Wayne pour protéger Gotham City, il est encore assez tôt dans sa carrière de super-héros. Et nous avons déjà entendu dire qu’il obtiendrait un costume amélioré avant la fin du film, il en va de même pour sa Batmobile.

Même si ce n’est pas le cas, nous sommes définitivement intrigués et excités par cette nouvelle version extrêmement différente du véhicule emblématique et nous avons hâte de le voir dans toute sa splendeur sur grand écran lorsque le film entrera en salles le 25 juin, 2021.