Le directeur de Endgame démystifie enfin la théorie ridicule du capitaine Marvel

Après Avengers: Fin de partie publié, Internet a été inondé de toutes sortes de théories folles de fans. Certains étaient plus intrigants que d’autres, et quelques-uns étaient tout simplement fous. Mais maintenant, celui qui n’est autre que le capitaine Marvel a finalement été fermé par l’une des autorités les plus éminentes en la matière, une personne talentueuse qui a également réalisé le 22e film MCU.

Si vous vous souvenez, de nombreux fans étaient convaincus que Carol Danvers chuchotait quelque chose à Thor lors de leur épopée au début du film. Le moment vient juste après que le Dieu du Tonnerre ait convoqué Stormbreaker, sa puissante hache d’arbre. Lors de cette brève rencontre, les gens ont juré l’avoir entendue faiblement dire les mots: «J’ai la télépathie.» Eh bien, pour ceux qui sont convaincus que leurs oreilles ne les trompent pas, vous êtes dans une révélation choquante.

Le co-réalisateur Joe Russo en a assez de ces spéculations et a finalement remis les pendules à l’heure. S’adressant au Hollywood Reporter, il a expliqué que le capitaine Marvel ne murmurait pas ces mots, ou pas du tout d’ailleurs, au héros asgardien.

“(Rires.) Non. Il n’y a aucune vérité à cela. Nous avons enterré beaucoup d’oeufs de Pâques dans ces films au fil des ans, mais ce n’est pas celui que nous avons enterré. »

Toute cette épreuve était difficile à croire depuis le début, mais c’est toujours agréable d’obtenir la confirmation directement de la bouche du cheval. Il est également gratifiant de savoir que Thor aime réellement Captain Marvel et pas seulement parce qu’elle a des capacités télépathiques.

Maintenant que les gens ont fermé la question, ils peuvent se concentrer sur la suite de Carol Danvers et du reste du MCU. En parlant de cela, une suite au film qui rapporte des milliards de dollars est en préparation avec l’écrivain de la très attendue série Disney + WandaVision et devrait sortir en 2022. Avengers: Fin de partie, quant à lui, est désormais disponible sur la vidéo domestique et la plateforme de streaming susmentionnée.