Le directeur de «Gretel & Hansel» Osgood Perkins explique pourquoi il n’y a pas de maison de pain d’épice dans son histoire

Raconter une histoire qui a déjà été racontée est une chose délicate. Raconter une histoire qui a été racontée maintes et maintes fois pendant des siècles est encore plus difficile.

Dans Osgood Perkins‘Un nouveau conte de fées horrible Gretel et Hansel, le cinéaste – qui est célèbre pour son esthétique et ses compositions prononcées – a dû choisir quels éléments célèbres de l’histoire seraient diffusés sur grand écran et qu’il allait subvertir à ses propres fins.

L’image qui vient généralement à l’esprit lorsque les gens discutent de Hansel et Gretel, bien sûr, est la maison de pain d’épice qu’une méchante sorcière utilise pour attirer les enfants affamés à leur sort. Dans une nouvelle interview avec Bloody-Disgusting, Perkins explique pourquoi il n’avait aucun intérêt à faire une maison avec de la nourriture; mais il a délibérément décidé que les sorcières devraient toujours porter des chapeaux pointus.

“Pour moi, c’est comme ça”, dit Perkins en riant. “C’est une combinaison de vouloir être avant-gardiste ou progressiste ou visionnaire, ou quel que soit le mot qui sonne le moins plein de merde. Comme vouloir être en quelque sorte exemplaire, et ainsi essayer de mettre les choses dans un contexte frais et chic, c’est dans une main. »

«Et d’un autre côté, j’ai l’impression que la seule façon d’y parvenir est de reconnaître d’où nous venons et de reconnaître tout le beau travail qui a été fait avant que nous essayions, en un sens, de continuer. Donc, chaque fois que je peux faire référence à un sentiment classique ou à un classicisme ou à une posture classique ou à un look classique, j’aime essayer d’y faire allusion», Explique Perkins.

“Donc [the pointy hat] vient de mon affinité et de mon affection pour le Magicien d’Oz. Il y a en fait quelques œufs de Pâques dans le film qui nous amènent là-dedans “, taquine Perkins.” Bien sûr, c’est un film MGM, je voulais honorer [that]. C’est honorer vos ancêtres, non? C’est comme honorer vos ancêtres. Et l’ancêtre de ce film, probablement l’ancêtre le plus proche, est Le Magicien d’Oz. “

Bien que Perkins soit resté avec le costume emblématique de la plus mauvaise sorcière du cinéma, il ne voulait pas que sa maison soit faite de bonbons. Mais cela ne signifie pas que sa maison, un logement pointu et architecturalement étrange qui semble plus grand à l’intérieur qu’il n’y paraît à l’extérieur, n’est pas magique.

“Oui, c’est certainement l’une de ces anomalies structurelles, comme tant de choses devraient être dans le fantasme ou le conte de fées ou même l’horreur”, considère Perkins. «On pense au roman House of Leaves de Mark Danielewski et à des choses comme ça, où il y a cette qualité d’espaces déformés, ou certainement déformés par notre perception, ce que je pense que les gens ressentent dans leur vie quand ils vont visiter quelque part où ils n’étaient que lorsque j’étais enfant, et ils étaient là et ils disent: «Wow, je pensais que cet endroit était immense quand j’étais ici. C’est minuscule! “Comme ce genre de qualité.”

«Je voulais injecter ce genre de sentiment enfantin, est-ce que cet endroit est grand? Cet endroit est-il petit? Est-ce effrayant? C’est beau? Est-il vieux? Est-ce moderne? C’était donc le sentiment. D’où cela vient, je ne sais pas », ajoute Perkins.

“À un certain moment, très tôt dans le processus de réflexion sur le film et de réflexion sur le design, le triangle est devenu une sorte de forme pour le film, et j’ai trouvé que pour être utile dans tous les films que j’ai faits, c’est que vous trouviez une pierre de touche, quelle qu’elle soit. Dans The Blackcoat’s Daughter, c’était la couleur, il y a une sorte de… je l’appelle «bleu secret», et il y a une sorte de couleur bleue dans The Blackcoat’s Daughter qui est aux endroits où elle se trouve », se souvient Perkins.

«En cela, le triangle me semblait être une représentation de l’occulte. Cela ressemblait à une représentation de la relation à trois points du matériau source et du film, c’est plus ou moins une pièce à trois caractères. Et donc, il est venu en quelque sorte, il a simplement fait son chemin, puis tout est devenu triangulaire », explique Perkins.

Pourtant, en tant que cinéaste racontant une histoire de conte de fées que le public a entendu et probablement même vu auparavant, il savait qu’il avait certaines responsabilités pour s’attaquer à des pierres de touche visuelles spécifiques. Après tout, nous les attendons tous.

«J’avais l’impression qu’il y avait quelques endroits où, je les appelle des« charnières », il y avait des charnières dans le film, des charnières dans l’histoire, des charnières dans le récit, où j’avais l’impression que le public allait dire:« Qu’est-ce que c’est? ? Comment est la sorcière? À quoi ressemble la maison? », Explique Perkins.

«Il y a certains moments d’attente pour le public dont je voulais m’assurer, quand nous y sommes arrivés, que ce n’était pas« Oh mon dieu, c’est une maison faite de nourriture. Oh mon dieu, c’est une sorcière qui est vieille et courbée. “Comme, je voulais m’assurer qu’à ces gonds nous traquions et ouvrions une nouvelle voie vers quelque chose de plus frais”, ajoute Perkins.

“Alors oui, il n’y a jamais eu d’impulsion pour faire de la nourriture. Je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je n’aurais pas su comment rendre cela élégant », confesse Perkins. «Je n’aurais pas su comment rendre cela encore plus attrayant, en quelque sorte. C’est tout d’un coup, cet aspect semble ne pas correspondre à ce que nous faisions. “

Vous pouvez voir ce qu’Osgood Perkins a fait avec Gretel et Hansel en salles ce week-end.