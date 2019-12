Le directeur de Joker déclare que le président de DC Films n'a pas obtenu le film

L'univers étendu DC a subi une sorte de renaissance critique et commerciale au cours des deux dernières années, avec le destin et la tristesse de l'ère Zack Snyder remplacés par les goûts plus légers et vibrants d'Aquaman et Shazam! Cela a également coïncidé avec des changements majeurs dans les coulisses de DC et de Warner Bros., notamment la nomination de l'ancien cadre de New Line, Walter Hamada, en tant que président de DC Films en janvier 2018.

Todd Phillips » Joker est devenu le dernier hit de la bande dessinée du studio cette année, devenant à la fois le film classé R le plus rentable de l'histoire et l'entrée la plus rentable que le genre ait jamais vue dans le processus. C'est un revirement incroyable pour un projet que Warner Bros. était initialement réticent à réaliser, bien qu'ils se donneront un coup de pied maintenant qu'ils doivent partager les bénéfices avec leurs rivaux après avoir refusé de le financer entièrement eux-mêmes.

Dans une récente interview, Phillips est entré dans les détails des difficultés qu'il a rencontrées en essayant de faire le film, et comment Hamada n'a tout simplement pas obtenu ce que le cinéaste voulait faire avec le projet, d'autant plus qu'il s'écartait d'un formule réussie.

«Lorsque le régime a changé du côté de Warner, le régime a également changé du côté de DC. Ils ont mis un gars en charge chez DC, Walter Hamada, qui dirigeait un petit label d'horreur chez New Line. Donc, il n'avait pas de muscle pour l'arrêter, et je ne dis pas qu'il l'aurait fait, mais il ne l'a pas compris. Et parce que sur le papier, c'est fou. Il vient d’entrer dans ce nouveau travail, et «Nous venons de créer Shazam! et Wonder Woman. Nous allons bien, voulons-nous vraiment jouer avec la formule? ». Et donc j'ai vraiment compris son point. "

L'homme derrière la trilogie Hangover avait envisagé Joker dans sa tête, et avec Joaquin Phoenix à bord et un budget qui n'était guère plus qu'une goutte dans l'océan par rapport à d'autres projets dans le domaine de la bande dessinée, le studio a finalement décidé de tenter sa chance , et avec plus d'un milliard de dollars au box-office, leur foi a été récompensée, car Phillips a expliqué que sa persévérance a payé.

«J'avais assez de poids derrière moi à ce moment-là, je ne l'ai pas annulé, car ils auraient pu facilement dire non, mais nous avons simplement gardé le pied sur le gaz, et la roue qui grince obtient la graisse comme vous le dites. Nous en avons fait une chose pendant longtemps. À vrai dire, le budget était si petit, et je dis si petit par rapport aux autres films de bandes dessinées, pas petit. Nous avons finalement fait le film pour 60 millions de dollars, mais chez Warner Bros. ou chez DC, c'est comme un film indépendant pour eux. Nous l'avons donc gardé sous le radar et si petit que d'une certaine manière, on avait l'impression que… pas un à ne pas perdre, mais genre «d'accord, que pourrions-nous vraiment perdre si c'est un désastre et que personne ne veut le voir , si c'est ennuyeux? '. Alors ils nous ont laissé partir et nous l'avons fait. »

Avec Joker maintenant fermement établi comme un hit-hit, et actuellement au milieu d'une énorme poussée de saison de récompenses qui l'a vu décrocher des nominations aux Critics 'Choice Awards et aux Golden Globes, car il devient de plus en plus probable que des hochements de tête d'Oscar soient dans l'immédiat du film futur, peut-être que Walter Hamada a finalement résolu comment une histoire d'origine violente classée R Joker pourrait se révéler un tel succès.