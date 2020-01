Le directeur de la photographie du Joker appelle Black Adam traditionnel de Dwayne Johnson

Le directeur de la photographie de Joker et Black Adam, Lawrence Sher, a déclaré que le prochain film de Dwayne Johnson serait plus traditionnel que le précédent film supervillain de DC.

L’année dernière, le Joker de Joaquin Phoenix a choqué le public du monde entier de plusieurs manières. Joker est finalement devenu le film DC le plus rentable jamais réalisé, gagnant plus de 1 milliard de dollars sur un budget relativement minime de 55 millions de dollars. Le film a depuis valu à l’étoile Joaquin Phoenix un Golden Globe du meilleur acteur et onze nominations aux Oscars. L’une de ces nominations était pour la meilleure photographie de Lawrence Sher qui se prépare maintenant à tourner le prochain film de Dwayne Johnson, Black Adam.

Lors d’une récente interview, le directeur de la photographie du film Dwayne Johnson a expliqué à quel point le film serait différent de Joker. Surtout, le prochain film de Dwayne Johnson serait plus traditionnel et basé sur les bandes dessinées tandis que Joker était plus un produit original:

“La bonne nouvelle est que nous ne tournons pas avant juillet. Je viens donc d’entrer dans la phase de recherche et développement pour découvrir à quoi cela ressemblera. C’est super important pour moi parce que chaque fois que je pars pour faire un film ou un nouveau projet, j’ai toujours l’impression que je veux que ce soit mieux que la dernière chose sur laquelle j’ai travaillé. Je suis vraiment excité à propos de Black Adam parce qu’il est différent de Joker en ce qu’il est légèrement plus traditionnel dans la mesure où il s’inspire vraiment des bandes dessinées. “

Black Adam de Dwayne Johnson présentera Hawkman, Doctor Fate et la Justice Society of America à l’univers étendu de DC. Warner Bros. et DC’s Shazam! devait à l’origine présenter Black Adam de Dwayne Johnson avant que la décision ne soit prise de donner au personnage son propre film autonome.

Le Black Adam de Dwayne Johnson sortira en salles le 22 décembre 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Dwayne Johnson, Black Adam et l’avenir de l’Univers étendu DC!

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

