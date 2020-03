Le directeur de New Mutants masque le «Phoenix sombre» de Sophie Turner

Le réalisateur de New Mutants Josh Boone n’est pas au-dessus de prendre des fissures dans d’autres films X-Men et a pris une photo de Dark Phoenix de Sophie Turner.

L’année dernière, le Dark Phoneix de Sophie Turner a été diffusé dans les salles de cinéma pour des critiques négatives et une indifférence au box-office. Il détient actuellement une cote d’approbation de 23% pour les tomates pourries et n’a gagné qu’environ 250 millions de dollars sur ce qui aurait été un budget de 200 millions de dollars. Mais apparemment, l’échec du film X-Men de Sophie Turner a rendu le réalisateur de The New Mutants un peu plus confiant dans son film.

Lors d’une récente interview, le réalisateur des New Mutants, Josh Boone, n’a pas pu s’empêcher de prendre une photo du film, affirmant qu’il ressentait moins de pression, ayant réalisé le premier film X-Men après Dark Phoneix:

«Écoute, tu ne peux monter qu’après Dark Phoenix. Cela ne veut rien dire de mal sur les personnes impliquées, mais c’était ce que c’était. Honnêtement, je ressens moins de pression maintenant que je l’ai fait avant [the first stated release date]. Parce que nous avons testé notre film tant de fois et que le public a adoré. “

Que pensez-vous tous des commentaires de Josh Boone? Les nouveaux mutants peuvent-ils seulement être un pas en avant par rapport au film Dark Phoenix de Sophie Turner? Avez-vous hâte de voir le nouveau film X-Men? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

Les nouveaux mutants seront libérés à une date indéterminée.

Source: Empire via Comicbook.com

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!