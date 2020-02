Le directeur de Ragnarok aurait l’intention de diriger Deadpool 3

Grâce à la prise de contrôle de Fox par Disney, les studios Marvel ont désormais accès à certains de leurs personnages les plus emblématiques, et bien que les X-Men et Fantastic Four soient sans aucun doute des projets hautement prioritaires pour Kevin Feige et son équipe, il faudra probablement un certain temps avant que nous les voir introduits dans le MCU.

Nous avons déjà eu plusieurs variantes des deux équipes de super-héros au fil des ans, ce qui a amené des films d’une qualité incroyablement variable et incohérente dans le processus, Marvel prendra donc sans aucun doute son temps pour s’assurer que les nouvelles versions améliorées du MCU seront à la hauteur. aux attentes. Cependant, en tant que star de deux sorties solo récentes et très réussies, le studio cherche à capitaliser sur la popularité de Dead Pool dès que possible, avec le troisième volet déjà en développement.

Bien qu’il y ait sans aucun doute des discussions top secrètes en cours à huis clos sur l’avenir de Wade Wilson, il y a déjà eu beaucoup de spéculations sur la façon dont le Merc with a Mouth sera introduit dans la franchise de longue date. Un quatrième super-héros révolutionnaire, grossier et totalement conscient de soi ne correspond pas exactement au modèle établi du MCU, ce qui fait du personnage une proposition délicate qui devra être traitée avec soin et correctement.

En tant que star, producteur et co-scénariste de la série, Ryan Reynolds aura probablement quelque chose à dire dans l’équipe créative de Deadpool 3, bien que le dernier mot sera finalement celui de Kevin Feige. Le duo de scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​admis qu’ils attendaient l’approbation de Feige pour commencer à déchiffrer l’histoire, mais la chaise du réalisateur reste vide, et nous avons maintenant entendu que Taika Waititi est l’un des noms envisagés.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que les spectacles de She-Hulk et Mme Marvel étaient en préparation pour Disney Plus des mois avant leur confirmation officielle – Waititi est l’un des nombreux noms à regarder derrière la caméra sur Deadpool 3 alors que le studio rétrécit sa recherche d’un réalisateur. On ne sait pas si Marvel l’a officiellement approché, mais il est dit que son nom a été discuté.

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, le prix demandé de Waititi a probablement traversé le toit après sa victoire du meilleur scénario adapté aux Oscars pour Jojo Rabbit, qui a également été nominé pour le meilleur film. Cependant, non seulement il a des liens solides avec le MCU, mais il a également des liens avec la franchise Deadpool ayant co-joué avec Ryan Reynolds dans Green Lantern et le prochain Free Guy, tandis que son film indépendant néo-zélandais Hunt Pour les Wilderpeople, Julian Dennison, co-vedette de Deadpool 2, a joué le rôle principal.

Si Marvel cherche à l’interne, alors l’homme de 44 ans est le candidat le plus fort d’un mile de pays. Non seulement Thor: Ragnarok a complètement réinventé le personnage principal et a donné un nouveau souffle à Chris Hemsworth en tant que Dieu du tonnerre dans l’une des meilleures entrées du MCU, mais le sens de l’humour décalé et irrévérencieux du cinéaste semble être la solution idéale pour quelqu’un comme Dead Pool.