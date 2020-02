Le directeur de «Seberg», Benedict Andrews, donne un aperçu de l’héritage complexe de Jean Seberg

Seberg raconte la véritable histoire de l’actrice Jean Seberg (Kristen Stewart) au centre d’une opération du FBI pour détruire sa réputation. C’est après qu’elle ait publiquement soutenu le mouvement des droits civiques et qu’elle ait eu une liaison avec Hakim Jamal (Anthony Mackie.)

Jamal était le cousin de Malcolm X et faisait partie du Black Power Movement. La rumeur selon laquelle il aurait eu une liaison avec Seberg n’a pas été confirmée. Le directeur de Seberg, Benedict Andrews, a parlé à Showbiz Cheat Sheet de la prise de vue du film sur certains des événements historiques par téléphone le 19 février.

Benoît Andrews sur le traumatisme de Jean Seberg

Kristen Stewart dans «Seberg» | Amazon Studios

L’introduction du réalisateur à Seberg est celle à laquelle de nombreux cinéphiles pourraient se rapporter, étant donné que c’était sa performance la plus célèbre. «Comme beaucoup de gens, j’avais une image de son genre de fixe dans mon imagination en la voyant dans cette incroyable performance [Jean-Luc] À bout de souffle de Godard », a déclaré Andrews. «J’avais vu le film à l’âge de 16 ans et c’était une révélation mais une telle force vitale dans ce film. Et c’est l’une des véritables performances lumineuses, modernes et révolutionnaires du cinéma. “

Il a appris plus tard l’activisme de Seberg, comme le don aux Black Panthers et d’autres événements de sa vie. Le film reconnaît ces événements. L’un d’eux était Seberg brûlé après avoir filmé une scène pour Saint John réalisée par Otto Preminger.

“Il avait des méthodes de travail cruelles et tyranniques envers elle au-delà de ce cas où elle a été brûlée”, a déclaré Andrews. Stewart dépeint Seberg vivant toujours avec certains des traumatismes de cet événement.

“Je suis très fier de toutes les performances de ce film, et en particulier de la façon dont Kristen se met en jeu et je ne crois pas en tant que réalisatrice à le faire par l’intimidation comme l’a fait Preminger”, a déclaré Andrews.

Il y a presque une histoire d’amour inattendue dans le film

Seberg n’est pas simplement dépeint comme une personne victime de harcèlement du FBI. Elle blesse également d’autres personnes avec son propre privilège. L’agent du FBI, Jack Solomon (Jack O’Connell), travaille également sur la mission corrompue de ruiner sa réputation tout en ayant des sentiments compliqués.

Le personnage du FBI n’est pas basé sur une seule personne mais est créé après avoir utilisé les documents disponibles et dessiné à partir du livre de jeu du FBI des années 60.

“Délibérément, ce sont des personnages complexes et délibérément ce n’est pas une simple leçon morale”, a déclaré Andrews. Il a parlé de la position unique de Seberg dans l’histoire.

“Elle était très jeune à rejoindre le NAACP de l’Iowa à l’âge de 14 ans. Ce qui était assez sans précédent pour une jeune fille blanche de l’Iowa dans les années 50”, a déclaré le directeur. «Mais nous avons aussi délibérément essayé de reconnaître et de problématiser ce sentiment de privilège. Cette maison dans laquelle elle vivait est un peu dans les collines d’Hollywood, tout comme une sorte de château de verre qu’elle avait, elle vivait. »

Le réalisateur a parlé du voyage de Seberg et Solomon tout au long du film. «Eh bien, je pense que le moteur du film, en quelque sorte, est cette danse entre ces deux personnages. Et parfois, cela ressemble presque à une histoire d’amour », a déclaré le réalisateur avant d’ajouter,« Jack est un peu comme nous au cinéma. Il la regarde à travers son zoom et regarde dans sa vie secrète et privée et cette expérience le change. “

L’affaire de Seberg et Jamal est une pause pour les deux personnages

L’affaire réelle montrée dans le film est entre Seberg et Jamal. Le réalisateur a raconté comment Jamal prend également une pause dans sa vie pour être avec l’actrice.

«Le personnage de Hakim Jamal a un énorme pouvoir et une grande présence, un fanfaron et une sorte de responsabilité énorme dans sa communauté», a expliqué Andrews. “Et il est en quelque sorte en vacances par rapport à cette réalité en traînant près de la piscine de Jean. Et il a une sorte d’aperçu de son monde quand ils s’amusent et il l’aide à se préparer pour cette audition. “

Stewart a parlé de vouloir défendre le vrai Seberg, décédé en 1979, grâce à ce projet. Andrews a répondu si c’était aussi son objectif.

“C’est une sorte de conséquence, je pense”, a-t-il déclaré. Andrews a déclaré plus tard: “Mais la vraie motivation pour moi en tant que cinéaste est de se rapprocher d’elle et de la vie qui l’entoure et d’attirer le public dans cet espace profondément vulnérable.”

Seberg sera disponible sur Amazon le 21 février 2020.