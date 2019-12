Le directeur de Suicide Squad, David Ayer, déclare que James Gunn «réinvente l'univers»

David Ayer ne retournera peut-être pas au fauteuil du directeur pour The Suicide Squad, mais il n'a que de bonnes choses à dire sur son successeur, James Gunn. En 2016, Ayer a dirigé le premier Suicide Squad film, qui a présenté Harley Quinn de Margot Robbie, entre autres. Ayer a récemment consulté Twitter pour clarifier la relation entre les deux films. Il a également fait tout son possible pour louer Gunn et partager son enthousiasme pour la franchise.

Ce n'est pas une suite, c'est une réinvention et @JamesGunn va absolument le faire sortir du parc. J'encourage chaque étape d'une manière. https://t.co/MehKt7rvLO – David Ayer (@DavidAyerMovies) 23 décembre 2019

Ayer a ensuite abordé les personnages et les artistes partagés entre les deux films. Selon Ayer, Gunn «réinvente l'univers».

Oui c'est correct – certains caractères et éléments seront utilisés mais @JamesGunn réinvente l'univers. Tout le monde reconnaît l'immense potentiel de la franchise. https://t.co/iiWSKPI17P – David Ayer (@DavidAyerMovies) 23 décembre 2019

Robbie est l'un des quatre Suicide Squad les acteurs reprenant leur rôle pour la non-suite. Viola Davis est également de retour sous le nom d'Amanda Waller, avec Jai Courtney comme capitaine Boomerang et Joel Kinnaman comme Rick Flag. Idris Elba est en tête d'affiche du film dans un rôle actuellement non divulgué. David Dastmalchian incarnera Polka-Dot Man, aux côtés de Daniela Melchior dans Ratcatcher et Steve Agee dans la voix de King Shark. De plus, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Michael Rooker, Storm Reid, John Cena et bien d'autres apparaîtront dans le film.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

