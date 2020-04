Le directeur de Suicide Squad James Gunn révèle son acteur préféré de Batman

Depuis la création de Tim Burton Homme chauve-souris sur grand écran en 1989, cinq acteurs ont enfilé la cape et le capot, mais lequel est le chevalier noir définitif? Cela a longtemps été un sujet controversé et la réponse dépendra de qui vous demandez. De nombreux fans pensent que les performances de Michael Keaton n’ont jamais été améliorées, tandis que d’autres préfèrent la prise de position de Christian Bale sur l’icône de DC Comics. Ben Affleck, quant à lui, a généralement été bien reçu à l’époque de DC Extended Universe, même si les films dans lesquels il est apparu ne l’étaient pas.

Le réalisateur de Suicide Squad James Gunn est le dernier expert en cinéma de bande dessinée à peser sur le débat. Répondant à une question de fans lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram, le cinéaste a nommé la star de la trilogie Dark Knight Bale comme son Batman grand écran préféré.

Ce n’était pas la seule question difficile que Gunn avait posée au sujet des films DC. On lui a également demandé de nommer l’acteur qui, selon lui, est la version définitive du Joker, et avec Jack Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix, les portraits acclamés par la critique parmi lesquels choisir, il avait certainement l’embarras du choix. Inutile de dire qu’il n’a pas défié les attentes et l’a nommérop Jared Leto. Phoenix a reçu le sceau d’approbation de Gunn dans cette catégorie.

Cliquer pour agrandir

La Suicide Squad de Gunn est présentée comme une sorte de redémarrage, plutôt que comme une suite de la Suicide Squad de David Ayer en 2016, bien que Margot Robbie reprenne son rôle de Harley Quinn aux côtés des autres acteurs de retour Jai Courtney, Joel Kinnaman et Viola Davis. Les rapports suggèrent que le film se déroulera après les événements de Birds of Prey, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit surchargé d’éléments de l’univers partagé. Warner Bros a tenu à s’éloigner de la construction du monde en faveur d’histoires autonomes depuis la sous-performance de Justice League.

Le Suicide Squad devrait arriver dans les cinémas en août prochain, deux mois seulement après la prochaine sortie sur grand écran de Caped Crusader. Robert Pattinson deviendra le sixième acteur à jouer le rôle de protecteur de Gotham City depuis le premier film de Burton lorsqu’il fera ses débuts dans Le Batman, Dont la sortie est prévue en juin 2021.