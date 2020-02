Le directeur de The Haunting Of Hill House apporte un nouveau spectacle d’horreur à Netflix

Le seul travail de Mike Flanagan chez Netflix est de vous faire peur. Surtout après le succès de La hantise de Hill House. Vraiment, il fait peur aux téléspectateurs depuis quatre ans. Les dernières versions de Netflix comme Marriage Story et The Irishman attirent toute l’attention et les nominations aux Oscars comme peut-être la meilleure qualité que le service de streaming puisse offrir. Mais je conteste toujours que le film de Flanagan, Hush, de 2016, soit toujours le meilleur film que j’ai vu sur Netflix. C’est un thriller d’horreur à propos d’une femme def essayant de survivre à une invasion de domicile. Vérifiez-le.

Flanagan a également réalisé Gerald’s Game pour Netflix, mais c’est sa série, Hill House, qui l’a officiellement mis sur la carte en tant que cinéaste d’horreur à retenir. Comme son autre travail, Hill House se concentre sur les événements traumatisants dans la vie des gens et utilise une maison hantée comme cadre autour des personnages. Si vous aimez actuellement Ares sur Netflix, revenez en arrière et regardez ceci.

Il travaille actuellement sur la saison deux de cette émission, mais il a également aligné une autre série sur Netflix. La messe de minuit se concentre autour d’une petite communauté sur une île isolée qui commence à vivre des événements étranges après l’arrivée d’un mystérieux jeune prêtre.

Le casting comprend quelques anciens de Hill House, dont Kate Siegel, Annabeth Gish et Henry Thomas. Zach Gilford (Friday Night Lights), Hamish Linklater (Legion) et Siegel devraient jouer. La série de sept épisodes commencera à tourner au printemps et Flanagan dirigera les sept épisodes.

Flanagan pourrait donner à James Wan une course pour son argent en tant que meilleur réalisateur d’horreur travaillant en ce moment. Le dernier film de Flanagan, Doctor Sleep, était peut-être le film le plus sous-estimé et le moins vu de 2019. C’est un film troublant sur les traumatismes infantiles, la toxicomanie et le chagrin qui se trouve être la suite de The Shining et propose un culte qui prend l’âme des gens rester jeune. Je suis vraiment intéressé à revisiter le film, en particulier la coupe du réalisateur récemment publiée.

Ce film n’est peut-être pas lié au public, mais il a une très bonne chose à faire sur Netflix. Et si vous ne l’avez pas encore vu, sachez que La hantise de Hill House est désormais disponible en streaming. Vous avez cependant été prévenu.