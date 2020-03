Le directeur de «The Suicide Squad» James Gunn publie un message sur le coronavirus

Le directeur de Suicide Squad James Gunn a publié un message exhortant les gens à faire preuve de compassion alors que nous luttons contre la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a poussé les gens du monde entier à rester à l’intérieur et à pratiquer la distanciation sociale, dans l’espoir de ralentir la propagation de la maladie et de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Par conséquent, beaucoup s’approvisionnent en articles dont ils pensent avoir besoin pendant une longue période d’isolement, ce qui entraîne souvent des scènes chaotiques dans les magasins.

Le directeur de Suicide Squad James Gunn a publié une photo sur son compte Instagram officiel qui montre le chaos qui se déroule dans certains domaines. Sur la photo, un véhicule mal garé peut être vu avec les mots «apprenez comment 2 park» peints à la bombe sur le côté, incitant James Gunn à dire aux fans que certains d’entre nous doivent le rappeler et considérer la compassion comme nous essayons tous de ger ensemble la pandémie de coronavirus:

“[…] nous devrions prendre la situation au sérieux, mais c’est une raison de plus pour plaire, je vous en prie, veuillez la réduire d’un cran. Cela inclut le fait de me parler à moi-même. La compassion, la gentillesse et la douceur peuvent nous aider à traverser ces temps. »

Consultez le post de James Gunn ci-dessous.

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: James Gunn