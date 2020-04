Le directeur d’Halloween dirigera la série télévisée Hellraiser de HBO

Après avoir fait sa grande pause à Hollywood en réalisant des comédies de stoner Pineapple Express et Your Highness, David Gordon Green a passé la dernière décennie à se diversifier en tant que cinéaste, à se lancer dans le drame avec Joe et Stronger avant de basculer dans l’horreur avec sa réinvention de l’Halloween franchise aux côtés de Danny McBride, avec l’aventure du duo dans un territoire inexploré résultant en la sortie la plus réussie de Michael Myers à ce jour.

Green et McBride travaillent actuellement d’arrache-pied sur la suite Halloween Kills, avant de passer directement à leur fin de trilogie plus proche de l’Halloween, mais il semble qu’ils resteront dans le genre de l’horreur pendant un certain temps, avec les nouvelles que Green a signées. pour diriger l’épisode pilote de HBO Hellraiser et en tant que producteur exécutif avec McBride dans le cadre de leur bannière Rough House Pictures.

Clive Barker a adapté sa propre nouvelle pour faire apparaître l’icône d’horreur sur grand écran en 1987, avec un film qui allait engendrer une franchise qui a beaucoup souffert de la loi des rendements décroissants sur neuf suites qui sont arrivées au cours des trois prochaines décennies. La prochaine adaptation télévisée ne semble pas avoir d’impact sur le redémarrage proposé sur grand écran que Dave Bruckner a récemment été embauché pour diriger, et agira plutôt comme une expansion de la mythologie qui reconnaît les événements des films.

Sur la base de ce qu’ils ont fait pour Halloween, HBO espère sûrement que le duo pourra mettre à jour avec succès le Hellraiser marque pour un public moderne, en particulier avec un effort de film en compétition également dans les œuvres en même temps. Mark Verheiden et le réalisateur de Godzilla: King of the Monsters, Michael Dougherty, de Battlestar Galactica, sont également prêts à gérer les scripts, ce qui représente beaucoup d’expérience de genre pour créer une toute nouvelle version de la franchise et de l’emblématique Pinhead.