Le directeur d’Odalys Ramírez dénoncé après s’être moqué du coronavirus, soulignent-ils

Quelques heures seulement se sont écoulées aujourd’hui, vendredi 20 mars, lorsque le chauffeur Odalys Ramírez a exprimé ses sentiments devant la contagion de Covid-19 Et maintenant, son manager Raúl Xumalin a été exposé après s’être moqué des cas possibles de la pandémie.

Il est apparu qu’il y a quelques jours, le directeur du chauffeur, Odalys a été exposé après avoir humilié et moqué un membre du programme Acapulco Shore pour avoir révélé des symptômes de Covid-19 C’est pourquoi il a expliqué, il a été mis en quarantaine.

Le représentant du célèbre n’a pas causé la plus grande grâce après avoir fait une commentaire moqueur soulignant que le galant avait inventé cette excuse afin de profiter et d’attirer l’attention.

Ils se souviennent qu’il y a deux jours, j’ai demandé qui serait le premier à dire qu’il avait un coronavirus de célébrités mexicaines, parce que le gagnant est déjà sorti, pourquoi cela ne m’est pas venu à l’esprit avant, c’était si évident “, a-t-il déclaré.

Cependant, maintenant avant le diagnostic de Odalys et même votre partenaire Patrick Borghetti Nous pourrions conclure que son manager n’a aucun doute que le virus mortel est réel et que des amis proches sont infectés.

Récemment, le même chauffeur a pris la parole les symptômes qu’il avait dans son état et bien qu’il ait souligné qu’il n’a pas de fièvre, ni de toux s’il ressentait un essoufflement.

De même, lui et son partenaire, l’acteur, ont souligné Patrick Borguetti ils ont déjà pris des mesures et ont décidé de s’isoler pour éviter d’infecter leurs enfants dont ils sont séparés et pris en charge par un baby-sitter.

De la même manière, le premier-né que l’acteur, Patrick Borghetti procréera aux côtés Grettel Valdez Il est également infecté, a partagé la même actrice avec découragement via son compte Instagram après avoir été incapable de voir son fils et avoir dû attendre au moins 15 jours.

