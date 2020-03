Le directeur du film vertical installe le tournage à distance pendant le coronavirus – / Film

Alors que le coronavirus arrête les productions cinématographiques et télévisuelles et les cinémas (parmi de nombreuses autres entreprises) à travers le monde, réalisateur / producteur Timur Bekmambetov trouve un moyen de contourner les restrictions de distanciation sociale pour garder espoir pour son film sur la Seconde Guerre mondiale V2. Échapper de l’enfer. Un nouveau rapport indique que le cinéaste russe poursuivra la production de son épopée de guerre à distance, dirigeant son acteur principal dans une scène de combats de chiens en utilisant la plate-forme de collaboration Microsoft Teams. Et vous pourrez regarder le tournage à distance, si cela vous intéresse.

Bekmambetov, qui a réalisé Wanted et Abraham Lincoln: Vampire Hunter et produit des films comme Searching and the Unfriended, travaille dur pour créer le premier blockbuster vertical du monde. Nous avons écrit à ce sujet lors de sa première annonce, mais alors que nous étions horrifiés à l’idée qu’un film tourné verticalement soit projeté dans une salle de cinéma, un nouvel article de Deadline précise que le film vise en fait une sortie en deux formats dans 2021: vertical pour les téléphones portables et horizontal pour les cinémas. Crise (partiellement) évitée.

Pendant ce temps, ce même rapport indique que le directeur n’est pas contrecarré par des préoccupations concernant le coronavirus. Il prévoit de tourner une séquence de bataille aérienne complète sur Vendredi 20 mars dans un studio à St. Petersberg, mais afin d’empêcher la propagation du coronavirus, “ils placeront l’acteur principal Pavel Priluchny dans un cockpit, avec des écrans LED autour de lui simulant le conflit. Les écrans afficheront des images du jeu vidéo War Thunder, avec Priluchny pilotant un avion virtuel dans le jeu, combattant les vrais joueurs. Après la prise de vue, le métrage sera mis à zéro à l’aide de VFX. » La production partagera une diffusion en direct du tournage sur les réseaux sociaux, afin que quiconque dans le monde puisse théoriquement se connecter pour voir à quoi cela ressemble en temps réel.

Le directeur a fait la déclaration suivante à Deadline:

«V2. Escape From Hell sera le premier film sur Word War II conçu pour GenZ. Nous aimerions raconter cette histoire en utilisant des moyens visuels modernes et de haute technologie. Le tournage à l’intérieur d’un jeu vidéo ajoutera du divertissement au projet et immergera complètement le spectateur dans ce qui se passe à l’écran … Nous faisons un film de guerre ici, et ce qui est diffusé dans les actualités ressemble à un «communiqué militaire» lié au coronavirus – il y a un couvre-feu, des interruptions de l’approvisionnement alimentaire, une population paniquée, etc. S’ils continuaient à faire leurs films pendant la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons surtout céder au désespoir maintenant. Nous recherchons de nouvelles façons de continuer à faire nos films, et nous sommes aidés par les nouvelles technologies et une approche créative. Cela permet un tournage continu sans exposer l’équipe de tournage à des risques pour la santé. »

Bon pour lui d’avoir gardé son film en vie d’une manière (apparemment) sûre et responsable. Je me demande si cette méthode est réalisable pour d’autres projets, et si des dizaines de milliers de travailleurs subalternes souffrant dans l’industrie du divertissement pourraient se remettre au travail en utilisant ces techniques. Sinon, je suppose qu’il y a toujours des iPhones?

